बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद ग्लोबल मार्केट में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गोल्ड में उछाल आया। एनवीडिया के सीआई जेनसन हुआंग (Nvidia CEO) की वापसी से दुनियाभर के शेयर बाजारों में AI निवेश को लेकर उत्साह बढ़ा, जिसका असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिला।

गोल्ड 3,676 डॉलर प्रति औंस के साथ दिन के हाई लेवल पर पहुंच गई। जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.4% की तेजी आई और यह 3,667.25 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। भारत में क्या हैं गोल्ड के रेट? आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भारतीय स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट बंद हैं। ऐसे में सोमवार के रेट ही मान्य होंगे। पिछले दिन यानी 23 नंवबर को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,25,123 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम थी।

इसी तरह, 22 कैरेट सोने के दाम 1,14,613 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड के दाम 93,842 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वायदा बाजार की बात करें दो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1,26,021 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है।

14 महीने के लो पर सोना सोने में आई इस तेजी ने पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों को कुछ राहत दी है। पिछले सत्र में भी बुलियन की कीमतों में 2.7% का उछाल आया था। इस तरह दो कारोबारी सत्रों में सोना करीब 3,670 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंच गया।

हालांकि, पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में करीब 9% की भारी गिरावट आई थी। इस दौरान सोना एक साल से ज्यादा समय के अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया था। करीब दो हफ्ते पहले इसकी कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस के अहम स्तर से भी नीचे चली गई थी।

इससे AI से जुड़ी कंपनियों में निवेश को लेकर भरोसा बढ़ा। इससे पहले टेक शेयरों में गिरावट के दौरान निवेशकों ने दूसरे बाजारों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोना बेचना शुरू कर दिया था। इससे गोल्ड पर दबाव बढ़ा था।