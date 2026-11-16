Gold Silver Price Crash: सोने-चांदी में भारी गिरावट, दिन भर में 5000 तक टूटे दाम; अगले दो दिनों में मचेगी तबाही?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। सोमवार, 16 नवंबर को दिल्ली सर्राफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में लगातार पांचवें दिन भारी गिरावट देखने को मिली।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के दाम 900 रुपए घटकर 1.40 लाख रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर आ गए। पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,40,900 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी में भी बड़ा क्रैश देखा गया और यह 5,000 रुपये लुढ़ककर 1.79 लाख रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) पर आ गई, जो पिछले सत्र में 1.84 लाख रुपए थी।

कीमतों में क्यों आ रही गिरावट? इस गिरावट के पीछे ग्लोबल मार्केट की कमजोरी और रुपए की मजबूती मुख्य वजह रही। विदेशी फंड्स के आने और क्रूड ऑयल के नरम होने से रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 93.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में गोल्ड 17 डॉलर घटकर 3,869 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी 3.59% गिरकर 47.366 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दो दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही धातुओं में गिरावट आ सकती है। क्योंकि 17 नवंबर को अमेरिका में रिटेल सेल्स का डेटा आना है और 18 नवंबर को FOMC मिनट्स जारी होने हैं। जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर पड़ेगा।

चांदी 3.50% टूट गई और यह 6168 रुपए सस्ती हो गई। खबर लिखे जाने तक चांदी की कीमत 1,70,141 रुपए प्रति किलोग्राम (silver rate today) थी। कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने 1,69,194 रुपए का लो लेवल भी बनाया। क्या आगे भी गिरेंगे दाम? LKP सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) जतीन त्रिवेदी के अनुसार, डॉलर की मजबूती और रुपये के चढ़ने से घरेलू बाजार पर दबाव बना हुआ है। COMEX गोल्ड के 3,875 डॉलर से नीचे फिसलने से टेक्निकल आउटलुक कमजोर हुआ है, और आने वाले हफ्तों में यह 3,550-3,600 डॉलर के दायरे में आ सकता है।