Gold Investment: सोना असली है या नकली? घर बैठे ऐसे करें गोल्ड का प्योरिटी टेस्ट; ये हैं तीन भरोसेमंद तरीके

Gold Investment: सोना खरीदने के मामले में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं गोल्ड में मिलावट तो नहीं। खासकर तब, जब आप ज्वैलरी या सिक्कों में निवेश कर रहे हों। अच्छी बात यह है कि घर पर ही गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के कई आसान और भरोसेमंद तरीके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की शुद्धता की जांच (gold purity check) करना जरूरी है, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई का सही मूल्य पा सकें।

ये तीन तरीके हैं सबसे ज्यादा भरोसेमंद 1. गोल्ड टेस्टिंग किट: सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका आजकल बाजार में गोल्ड टेस्टिंग किट (Gold Purity Testing Kit) आसानी से मिल जाती है। इसमें अलग-अलग प्रकार के एसिड होते हैं। टेस्ट करने का तरीका भी बेहद आसान है:

ज्वैलरी का एक छोटा सा हिस्सा टेस्टिंग स्टोन पर रगड़ें

अब उस निशान पर एसिड की एक बूंद डालें

अगर एसिड का रंग बदलता है, तो सोना शुद्ध नहीं है यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है, जो घर पर ही गोल्ड की जांच करना चाहते हैं।

3. प्रोफेशनल से कराएं टेस्ट: सबसे भरोसेमंद लेकिन महंगा तरीका अगर आप बिल्कुल पक्का होना चाहते हैं, तो ज्वैलर या किसी अधिकृत लैब में जाकर करट मीटर टेस्ट करवा सकते हैं। यह तरीका सबसे सटीक होता है, लेकिन इसकी लागत अन्य तरीकों की तुलना में अधिक होती है।