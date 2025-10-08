Gold Price Hike: इंटरनेशनल मार्केट में मचा हाहाकार, $4000 से ज्यादा हो गई कीमत, क्या अब होगी गिरावट?

Language
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:07 PM (IST)

    दिवाली का उत्सव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है। सोने (Gold Price Hike) और चांदी की कीमत में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। पहले चांदी आए दिन नया रिकॉर्ड बना रहा था। अब सोने की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। सोने ने जहां एमसीएक्स में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए है वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना हाहाकार मचा रहा है।

     नई दिल्ली। दिवाली का उत्सव आने से पहले ही सोने और चांदी में आए दिन तूफानी तेजी आ रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस समय सोना या चांदी जैसी धातु खरीदना शुभ माना जाता है। मांग बढ़ने की वजह से सोना और चांदी आए दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।

    इस बीच सोने ने इंटरनेशनल मार्केट में हाहाकार मचा दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए है। आज सुबह इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 4000 डॉलर प्रति ओनस से ज्यादा चल रही है।

    वहीं एमसीएक्स में भी सोने ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 ग्राम सोने ने 122,000 रुपये पार कर लिए है। वहीं चांदी भी कम पीछे नहीं है। दोपहर 12 बजे के आसपास चांदी का भाव 2315 रुपये प्रति किलो बढ़ा है।

    4000 डॉलर के पार पहुंची कीमत

    इंटरनेशनल मार्केट में सुबह 11 बजे के आसपास सोने ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये 125,314 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा आज सुबह 11 बजे के आसपास ही एमसीएक्स में सोने ने अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

    एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,22,000 रुपये के पार हो चुकी है। दोपहर 12 बजे के आसपास 10 ग्राम सोने का भाव 122,669 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। सोने में अभी 1558 रुपये की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 121,878 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 122,775 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    सोने में लगातार आ रही बढ़ोतरी को देखते हुए निवेशकों के मन में ये सवाल है कि क्या सोने में आगे गिरावट आएगी। क्योंकि जब किसी की कीमत में इतनी बढ़ोतरी आती है, तो एक करेक्शन भी देखने को मिलता है। आइए जानते हैं इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने क्या बताया है।

    क्या आगे होगी गिरावट?

    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का मानना है कि 1980 के बाद से टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई की बात करें तो ओवरबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि सोने की खरीदारी ज्यादा की गई है। ऐसी स्थिति में सोने में गिरावट देखी जा सकती है।

    अगर सोने का दाम गिरता नहीं है, तो सोने में एक टाइम करेक्शन दिखाई दे सकता है। टाइम करेक्शन का अर्थ है कि अगले चार-छह महीने अगर मार्केट में कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं आए। वहीं सोना का दाम एक दायरे में रहें, इसे भी करेक्शन माना जा सकता है।

    अजय केडिया का मानना है कि दिवाली के बाद सोने का दाम 8 से 10 फीसदी तक गिर सकता है।