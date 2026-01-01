Gold Price Today: नए साल में सस्ते हुए सोने और चांदी के दाम, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?

नई दिल्ली। आज 1 जनवरी के दिन सोने में हल्की गिरावट है। वहीं चांदी में हल्का उछाल देखा गया है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने में लगभग 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। इसके साथ ही चांदी में भी 200 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी क्या दाम है?

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है? Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,35,202 रुपये चल रही है। इसमें 245 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 1,35,202 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,35,559 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Today: कितना है चांदी का भाव? एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के आसपास 1 किलो चांदी का भाव 2,35,144 रुपये चल रहा है। इसमें 557 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 2,34,838 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,38,911 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।