Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gold Price Today: नए साल में सस्ते हुए सोने और चांदी के दाम, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:41 AM (IST)

    आज 1 जनवरी के दिन सोने (Gold Price Today) में हल्की गिरावट है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में हल्का उछाल देखा गया है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने म ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। आज 1 जनवरी के दिन सोने में हल्की गिरावट है। वहीं चांदी में हल्का उछाल देखा गया है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने में लगभग 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। इसके साथ ही चांदी में भी 200 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी क्या दाम है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है?

    Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?

    सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,35,202 रुपये चल रही है। इसमें 245 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 1,35,202 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,35,559 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितना है चांदी का भाव?

    एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के आसपास 1 किलो चांदी का भाव 2,35,144 रुपये  चल रहा है। इसमें 557 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 2,34,838 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,38,911 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में कितनी है कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹135,250 ₹233,910
    जयपुर ₹135,200 ₹234,290
    कानपुर ₹135,410 ₹234,680
    लखनऊ ₹135,410 ₹234,680
    भोपाल ₹135,510 ₹234,870
    इंदौर ₹135,510 ₹234,870
    चंडीगढ़ ₹135,370 ₹234,620
    रायपुर ₹135,320 ₹234,520

    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार जयपुर में सोना आज सबसे सस्ता मिल रहा है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। जयपुर में 10 ग्राम सोने की कीमत 135,200 रुपये चल रही है। वहीं भोपाल और इंदौर में सोने का भाव 135,510 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 

    अगर चांदी की बात करें तो पटना में चांदी की कीमत सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी 233,910 रुपये में मिल रही है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में चांदी का दाम सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी 234,870 रुपये में मिल रही है।  

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US