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      Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता, चेक करें आपके शहर में कितनी रह गई कीमत

      By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Sat, 31 Oct 2026 12:25 PM (IST)

      Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। आज शनिवार होने के कारण MCX और IBJA ...और पढ़ें

      सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है।

      सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है।

      HighLights

      1. सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है।

      2. शनिवार को MCX और IBJA पर ट्रेडिंग बंद।

      3. विभिन्न शहरों में सोने की दरें अलग-अलग।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।Gold Price Today: पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिराटव का दौर जारी है। आज शनिवार होने की वजह से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग नहीं होगी। और ना ही IBJA आज रेट जारी करेगा। ऐसे में बीते कल की ही कीमतें मान्य रहेंगी। हालांकि, अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि अलग-अलग शहर की कीमतें उस शहर के सर्राफा बाजार की कीमतों पर आधारित हो सकती है। हालांकि, सेंट्रल (IBJA या फिर MCX) कीमतों को ही आधार मानकर अलग-अलग सर्राफा बाजार सोने और चांदी की कीमतें निर्धारित करते हैं।

      MCX से लेकर IBJA तक क्या है सोने की कीमत

      4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदा 0.05 फीसदी गिरकर 1,38,419 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, बुलियंस के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,38,830 रुपये प्रति  (Gold Price Today) 10 ग्राम है। और बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार की तो वैश्विक बाजार में सोने की कीमत 3,884.90 डॉलर प्रति औंस हो गई।

      जबरी, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, राजधानी दिल्ली में सोना टूटकर 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर आ गया है। IBJA के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 140054 रुपये है।

      किस शहर में क्या है सोने का भाव । Gold Price City Wise

      शहर का नाम 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 18 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम
      दिल्ली ₹142410 ₹106840
      मुंबई ₹142260 ₹106690
      कोलकाता ₹142260 ₹106690
      चेन्नई ₹142260 ₹106670
      पटना ₹142310 ₹106740
      लखनऊ ₹142410 ₹106840
      मेरठ ₹142410 ₹106840
      गुरुग्राम ₹142410 ₹106840
      चंडीगढ़ ₹142410 ₹106840
      जयपुर ₹142410 ₹106840
      बैंगलोर ₹142260 ₹106690
      कटक ₹142260 ₹106690
      भुवनेश्वर ₹142260 ₹106690
      वड़ोदरा ₹142310 ₹106740
      सूरत ₹142310 ₹106740
      पुणे ₹142260 ₹106690
      नागपुर ₹142260 ₹106690
      नासिक ₹142290 ₹106720
      लुधियाना ₹142410 ₹106840
      गुवाहाटी ₹142260 ₹106690
      जलगांव ₹142260 ₹106690
      इंदौर ₹142310 ₹106740
      भोपाल ₹142310 ₹106740
      अहमदाबाद ₹142310 ₹106740
      हैदराबाद ₹142260 ₹106690

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