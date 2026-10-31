Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता, चेक करें आपके शहर में कितनी रह गई कीमत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।Gold Price Today: पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिराटव का दौर जारी है। आज शनिवार होने की वजह से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग नहीं होगी। और ना ही IBJA आज रेट जारी करेगा। ऐसे में बीते कल की ही कीमतें मान्य रहेंगी। हालांकि, अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि अलग-अलग शहर की कीमतें उस शहर के सर्राफा बाजार की कीमतों पर आधारित हो सकती है। हालांकि, सेंट्रल (IBJA या फिर MCX) कीमतों को ही आधार मानकर अलग-अलग सर्राफा बाजार सोने और चांदी की कीमतें निर्धारित करते हैं।

MCX से लेकर IBJA तक क्या है सोने की कीमत 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदा 0.05 फीसदी गिरकर 1,38,419 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, बुलियंस के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,38,830 रुपये प्रति (Gold Price Today) 10 ग्राम है। और बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार की तो वैश्विक बाजार में सोने की कीमत 3,884.90 डॉलर प्रति औंस हो गई।