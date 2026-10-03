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      Gold Price Today: सोना सस्ता हुआ या महंगा, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव

      By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Sat, 03 Oct 2026 08:55 AM (IST)

      Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से नरमी देखी जा रही है, विशेषज्ञ बढ़ती ब्याज दरों ...और पढ़ें

      सोने की कीमतों में लगातार नरमी का दौर जारी है।

      सोने की कीमतों में लगातार नरमी का दौर जारी है।

      HighLights

      1. सोने की कीमतों में लगातार नरमी का दौर जारी है।

      2. विशेषज्ञों ने बढ़ती ब्याज दरों को गिरावट का कारण बताया।

      3. विभिन्न शहरों में 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से नरमी देखी जा रही है। इस धातु की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती ब्याज दरों, मजबूत अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण सोने की कीमतों में और भी गिरावट आ सकती है या गोल्ड पर निकट भविष्य में दबाव बन सकता है।

      शनिवार होने के चलते आज MCX पर ट्रेडिंग नहीं होगी और न ही IBJA रेट्स जारी करेगा। ऐसे में आखिरी ट्रेडिंग दिवस के रेट ही मान्य होंगे। आइए जानते हैं कि भारत के अलग-अलग शहरों में सोने की क्या कीमत (Gold Rate Today) है।

      MCX और IBJA पर क्या है सोने की कीमत

      मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदे की कीमत 140 रुपये सस्ती होकर 150390 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, बुलियंस पर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 150550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगर बात करें IBJA की तो यहां पर 1 अक्टूबर की शाम को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 148138 रुपये थी।

      किस शहर में कितनी है सोने की कीमत । Gold Price City Wise

      क्रमांक शहर का नाम 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 18 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम
      1 दिल्ली ₹150450 ₹112860
      2 मुंबई ₹150280 ₹112710
      3 कोलकाता ₹150280 ₹112710
      4 चेन्नई ₹150280 ₹113170
      5 पटना ₹150350 ₹112760
      6 लखनऊ ₹150450 ₹112860
      7 वडोदरा ₹150350 ₹112760
      8 अहमदाबाद ₹150350 ₹112760
      9 कानपुर ₹150450 ₹112860
      10 सूरत ₹150350 ₹112760
      11 पुणे ₹150280 ₹112710
      12 नागपुर ₹150280 ₹112710
      13 झांसी ₹150450 ₹112860
      14 बेंगलुरु ₹150280 ₹112710
      15 भुवनेश्वर ₹150280 ₹112710
      16 इंदौर ₹150350 ₹112760
      17 चंडीगढ़ ₹150450 ₹112860
      18 गुरुग्राम ₹150450 ₹112860
      19 गुवाहाटी ₹150280 ₹112710
      20 हैदराबाद ₹150280 ₹112710
      21 केरल ₹150280 ₹112710

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