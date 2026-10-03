Gold Price Today: सोना सस्ता हुआ या महंगा, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव
Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से नरमी देखी जा रही है, विशेषज्ञ बढ़ती ब्याज दरों ...और पढ़ें
HighLights
सोने की कीमतों में लगातार नरमी का दौर जारी है।
विशेषज्ञों ने बढ़ती ब्याज दरों को गिरावट का कारण बताया।
विभिन्न शहरों में 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से नरमी देखी जा रही है। इस धातु की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती ब्याज दरों, मजबूत अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण सोने की कीमतों में और भी गिरावट आ सकती है या गोल्ड पर निकट भविष्य में दबाव बन सकता है।
शनिवार होने के चलते आज MCX पर ट्रेडिंग नहीं होगी और न ही IBJA रेट्स जारी करेगा। ऐसे में आखिरी ट्रेडिंग दिवस के रेट ही मान्य होंगे। आइए जानते हैं कि भारत के अलग-अलग शहरों में सोने की क्या कीमत (Gold Rate Today) है।
MCX और IBJA पर क्या है सोने की कीमत
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदे की कीमत 140 रुपये सस्ती होकर 150390 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, बुलियंस पर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 150550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगर बात करें IBJA की तो यहां पर 1 अक्टूबर की शाम को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 148138 रुपये थी।
किस शहर में कितनी है सोने की कीमत । Gold Price City Wise
|क्रमांक
|शहर का नाम
|24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम
|18 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम
|1
|दिल्ली
|₹150450
|₹112860
|2
|मुंबई
|₹150280
|₹112710
|3
|कोलकाता
|₹150280
|₹112710
|4
|चेन्नई
|₹150280
|₹113170
|5
|पटना
|₹150350
|₹112760
|6
|लखनऊ
|₹150450
|₹112860
|7
|वडोदरा
|₹150350
|₹112760
|8
|अहमदाबाद
|₹150350
|₹112760
|9
|कानपुर
|₹150450
|₹112860
|10
|सूरत
|₹150350
|₹112760
|11
|पुणे
|₹150280
|₹112710
|12
|नागपुर
|₹150280
|₹112710
|13
|झांसी
|₹150450
|₹112860
|14
|बेंगलुरु
|₹150280
|₹112710
|15
|भुवनेश्वर
|₹150280
|₹112710
|16
|इंदौर
|₹150350
|₹112760
|17
|चंडीगढ़
|₹150450
|₹112860
|18
|गुरुग्राम
|₹150450
|₹112860
|19
|गुवाहाटी
|₹150280
|₹112710
|20
|हैदराबाद
|₹150280
|₹112710
|21
|केरल
|₹150280
|₹112710
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