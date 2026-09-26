Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता, चेक करें आपके शहर में कितनी रह गई कीमत
Gold Price Today: सोने की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव जारी है, जिसका असर कमोडिटी बाजार पर साफ दिख रहा है। ...और पढ़ें
HighLights
वैश्विक बदलावों से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कमोडिटी बाजार प्रभावित।
शनिवार को MCX और IBJA पर नए रेट जारी नहीं होंगे।
अपने शहर में 24, 22, 18 कैरेट सोने के ताजा दाम जानें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौरा जारी है। वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों का असर कमोडिटी मार्केट में साफ देखने को मिल रहा है। अगर आप आज सोना खरीदने के उद्देश्य से ज्वेलरी शॉप पर जा रहे हैं को पहले पहले आपको सोने का दाम जरूर पता कर लेना चाहिए।
आज शनिवार का दिन है, इस वजह से एमसीएक्स पर कारोबार नहीं होगा। इसके साथ आईबीजेए भी आज रेट नहीं छापाता। ऐसे में कल की ही कीमतें मान्य रहेंगे। आइए जानते हैं कि एमसीएक्स पर सोना कितने में बंद हुआ, आईबीजेए के अनुसार गोल्ड की ताजा कीमत क्या है, और किस शहर में सोने का क्या भाव है।
MCX और IBJA पर क्या है सोने ताजा कीमत
MCX पर 5 अक्टूबर का गोल्ड वायदा 181 रुपये घटकर 150881 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदा 118 रुपये कम होकर 153277 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं, IBJA पर बीते कल शाम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 152113 रुपये थी और सुबह की कीमत 151136 रुपये प्रति (Gold Price IBJA) 10 ग्राम थी।
किस शहर में क्या है सोने की कीमत
|क्रमांक
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|1
|दिल्ली
|₹152990
|₹140250
|₹114780
|2
|मुंबई
|₹152840
|₹140100
|₹114630
|3
|कोलकाता
|₹152840
|₹140100
|₹114630
|4
|चेन्नई
|₹152840
|₹140100
|₹117800
|5
|पटना
|₹152890
|₹140150
|₹114680
|6
|लखनऊ
|₹152990
|₹140250
|₹114780
|7
|जयपुर
|₹152990
|₹140250
|₹114780
|8
|नोएडा
|₹152990
|₹140250
|₹114780
|9
|गुरुग्राम
|₹152990
|₹140250
|₹114780
|10
|चंडीगढ़
|₹152990
|₹140250
|₹114780
|11
|गुवाहाटी
|₹152840
|₹140100
|₹114630
|12
|इंदौर
|₹152890
|₹140150
|₹114680
|13
|भोपाल
|₹152890
|₹140150
|₹114680
|14
|अहमदाबाद
|₹152890
|₹140150
|₹114680
|15
|विशाखापत्तनम
|₹152840
|₹140100
|₹114630
|16
|नागपुर
|₹152840
|₹140100
|₹114630
|17
|सूरत
|₹152890
|₹140150
|₹114680
|18
|भुवनेश्वर
|₹152840
|₹140100
|₹114630
|19
|केरल
|₹152840
|₹140100
|₹114630
|20
|हैदराबाद
|₹152840
|₹140100
|₹114630
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