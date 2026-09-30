PPF, सुकन्या समृद्धि समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर अगली तिमाही के लिए ब्याज दरें घोषित, 1 अक्टूबर से होंगी लागू

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि समेत सभी स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए ब्याज दरें का एलान हो चुका है। अगली तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों (Small Savings Schemes Interest Rate) में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी बुधवार को दी।

जुलाई-अगस्त तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर जो ब्याज मिल रही थी, वही ब्याज दर वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में भी मिलेगी। यानी ब्याज दरें अपरिवर्तित हैं। नई ब्याज दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरें । Small Savings Schemes New Interest List भारत के करोड़ों लोग छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। अधिकतर लोग शेयर बाजार में निवेश करने की बजाय लोक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) समेत सुकन्या समृद्धि जैसे छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं।

प्रेस रिलीज में मंत्रालय ने लिखा- वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक) के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर ब्याज दरें, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए बताई गई दरों के समान ही रहेंगी।"