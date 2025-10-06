9700 रुपए बढ़कर सोना 1.30 लाख के पार, चांदी ने 1.57 लाख पर पहुंच तोड़े सभी रिकॉर्ड; एक्सपर्ट बोले- फटाफट खरीदो!

दिल्ली में सोना और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Rate Today) में 9700 रुपए की वृद्धि रही और यह 130300 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी की कीमत (Silver Rate Today) भी 7400 रुपए बढ़कर 157400 रुपए किलो पहुंच गई।

नई दिल्ली| Gold Silver Rate Today: विदेश बाजारों में सुरक्षित निवेश और भारतीय रुपए में गिरावट के कारण दिल्ली में सोना और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Rate Today) में 9,700 रुपए की वृद्धि रही और यह 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

इसी तरह, चांदी की कीमत (Silver Rate Today) भी 7,400 रुपए बढ़कर 1,57,400 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। व्यापारियों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट ने सोना और चांदी की कीमतों को बढ़ाया है।

2025 में अब तक सोना 51,350 रुपए प्रति दस ग्राम या 65.04 प्रतिशत बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2024 को दिल्ली में सोने का मूल्य 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसी तरह, चांदी की कीमत भी इस वर्ष 67,700 रुपये या 75.47 प्रतिशत बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2024 को चांदी का मूल्य 89,700 रुपए प्रति किलोग्राम था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक कमोडिटीज सौमिल गांधी ने कहा कि "सोने ने सोमवार को एक नया रिकार्ड उच्च स्तर छुआ। इसका कारण यह है कि इस रिकार्ड उच्च कीमत के बावजूद निवेशक सराफा को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले समय में इसकी कीमत में और बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिका में लंबे समय तक शटडाउन रहने संबंधी चिंताएं भी सुरक्षित निवेश धातु की मांग का समर्थन कर रही हैं।" वैश्विक बाजार में भी नए उच्च स्तर पर सोना वैश्विक बाजारों में भी सोना और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। वैश्विक बाजार में स्पाट गोल्ड लगभग दो प्रतिशत बढ़कर 3,949.58 डालर प्रति औंस के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 48.75 डालर प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सोमवार को वायदा बाजार में भी सोना नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलिवरी वाले सोने का मूल्य 1,962 रुपये बढ़कर 1,20,075 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।