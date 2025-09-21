सोने में तेजी अगले हफ्ते भी बिलकुल नहीं थमने वाली, ये 3 चीजें खींच रहीं कीमतों को ऊपर

विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक मौद्रिक नीतियों में ढील एशिया में त्योहारी मांग और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण सोने की कीमतों में तेजी जारी रहने की (gold price forecast) संभावना है। व्यापारी अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता और वाशिंगटन-बीजिंग बातचीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रणव मेर ने कहा कि एशिया में त्योहारी मांग सोने को समर्थन देगी जबकि केंद्रीय बैंक खरीदार बने रहेंगे।

नई दिल्ली। वैश्विक मौद्रिक नीतियों में ढील, एशिया में त्योहारी मांग, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और लगातार बने भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण आगामी सप्ताह में सोने की कीमतों (gold price forecast) में तेजी बनी रह सकती है। विश्लेषकों ने यह जानकारी दी।

विश्लेषकों ने कहा कि व्यापारी अमेरिका और भारत के बीच होने वाली आगामी व्यापार वार्ताओं, साथ ही वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बातचीत पर बारीकी से नजर बनाए रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, आवास संबंधी आंकड़े, व्यक्तिगत उपभोग व्यय और उपभोक्ता धारणा जैसे महत्वपूर्ण अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़े बाजार की धारणा को प्रभावित करेंगे।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज में जिंस एवं मुद्रा शोध के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा, ''एशिया में त्योहारी मांग में मजबूती से सर्राफा को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि ईटीएफ और केंद्रीय बैंक शुद्ध खरीदार बने रहेंगे। मौजूदा उच्च कीमतों पर सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी मिली-जुली बनी हुई है।''