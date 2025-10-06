Gold Price Hike: रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1,20,000 रुपये पहुंची कीमत; आपके शहर में कितना हुआ दाम?

आज 6 अक्टूबर सोना (Gold Price Hike) रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई समय से ये कहा जा रहा था कि सोने का दाम 120000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है।आज सोमवार को सोने का दाम 120000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है।

