    Gold Price Hike: रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1,20,000 रुपये पहुंची कीमत; आपके शहर में कितना हुआ दाम?

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    आज 6 अक्टूबर सोना (Gold Price Hike) रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई समय से ये कहा जा रहा था कि सोने का दाम 120000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है।आज सोमवार को सोने का दाम 120000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है।

    सोना हुआ महंगा आज 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा सोने का दाम!

     आज 6 अक्टूबर सोना रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई समय से ये कहा जा रहा था कि सोने का दाम 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है।आज सोमवार को सोने का दाम 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। 

    दोपहर 2.34 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत में 1780 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई है। अभी 10 ग्राम सोने का दाम 119,893 रुपये चल रहा है। 

