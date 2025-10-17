Gold Price Today: सोने ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड, धनतेरस से पहले ₹1,30,000 के पार पहुंची कीमत, आपके शहर में क्या है दाम?

कई कमोडिटी एक्सपर्ट पहले से ही ये कयास लगा रहे थे कि धनतेरस के दिन सोने का भाव 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच जाएगा। हालांकि धनतेरस से एक दिन पहले ही सोने का भाव ₹1,30,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं चांदी में सोने से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है।

सुबह 9.21 बजे चांदी में 1091 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। अभी चांदी का दाम 168,754 रुपये प्रति किलो चल रहा है। आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है? Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? सुबह 9.31 बजे एमसीएक्स में सोने का भाव 131,896 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसमें 2044 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। सोने ने अब तक 131,026 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 131,920 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।