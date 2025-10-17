Language
    Gold Price Today: सोने ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड, धनतेरस से पहले ₹1,30,000 के पार पहुंची कीमत, आपके शहर में क्या है दाम?

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:25 AM (IST)

    कई कमोडिटी एक्सपर्ट पहले से ही ये कयास लगा रहे थे कि धनतेरस के दिन सोने का भाव 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच जाएगा। हालांकि धनतेरस से एक दिन पहले ही सोने का भाव (Gold Price Today) ₹1,30,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में सोने से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है।  

    सुबह 9.21 बजे चांदी में 1091 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। अभी चांदी का दाम 168,754 रुपये प्रति किलो चल रहा है। आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है?

    Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? 

    सुबह 9.31 बजे एमसीएक्स में सोने का भाव 131,896 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसमें 2044 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। सोने ने अब तक 131,026 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 131,920 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 9.38 बजे एमसीएक्स पर चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी का भाव इस समय 170,353 रुपये प्रति  किलो चल रहा है। चांदी में अभी 2690 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी देखी जा रही है। चांदी ने अब तक 167,006 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 170,368 रुपेय प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।