Gold Price on Dhanteras: क्या धनतेरस तक MCX में सोने का भाव ₹1,30,000 पहुंचेगा, एक्सपर्ट ने इसे लेकर क्या कहा? 

नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों से वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सोने और चांदी का भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सोने का दाम फिलहाल एमसीएक्स पर 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या धनतेरस तक सोना का भाव 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचेगा?

कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो इस धनतेरस पर कीमत 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं और 2026 की शुरुआत तक गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट ने क्या बताया? कुछ दिन पहले रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंटस, रिसर्च, अजीत मिश्रा ने कहा, "इस धनतेरस सोने का भाव 1,50,000 रुपये को पार तो नहीं कर पाएगा। हालांकि 1,26,000-1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बीच जा सकता है। ऐसा होते हुए दिख भी रहा है। आज धनतेरस में बस दो दिन का समय है और एमसीएक्स में सोने का भाव 128,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है।

ऐसे में संभावना है कि सोने का दाम 1,30,000 तक पहुंच सकता है। सोने में क्यों हो रही है लगातार बढ़ोतरी? सोने की कीमतों में यह उछाल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण आ रही है, और इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है।

1,50,000 पहुंचेगी कीमत? ऑग्मोंट की रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी का कहना है कि अगर मौजूदा तेजी जारी रहती है तो 2026 के मध्य से अंत तक सोना संभावित रूप से 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।