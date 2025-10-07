Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Diwali 2025: दिवाली के बाद कितना गिर जाएगा सोने का भाव, अभी खरीदें या नहीं; एक्सपर्ट से जानें सब कुछ

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:20 PM (IST)

    दिवाली (Diwali 2025) अब नजदीक आ रही है। ऐसे में सोने (Gold Price) और चांदी की डिमांड भी बढ़ रही है। इनकी कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसलिए कई लोग दिवाली के बाद का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दिवाली के बाद सोने का दाम कम होता है। आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि दिवाली के बाद सोना कितना गिर सकता है?

    prefferd source google
    Hero Image
    Diwali 2025: दिवाली के बाद कितना गिर जाएगा सोने का भाव, अभी खरीदें या नहीं?

    नई दिल्ली। अभी देशभर में सोने (Gold Price) और चांदी की डिमांड अपनी चरम सीमा पर है। लोग इस समय सोने और चांदी में बढ़-चढ़कर निवेश कर रहे हैं। क्योंकि ये समय सोना और चांदी खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। वहीं धनतेरस में लोग छोटे से छोटा ही सही लेकिन सोना या चांदी का कोई आइटम जैसे सिक्का, बार, रिंग इत्यादि खरीदते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बढ़ती मांग और कीमत को देखते हुए कई लोग सोना खरीदने के लिए दिवाली (Diwali 2025) के बाद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि दिवाली के बाद सोने और चांदी का भाव कम हो जाता है। लेकिन इनकी कीमत कितनी कम होगी, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं।

    कितनी कम होगी कीमत?

    हमने ये जानने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस पर क्या-क्या जानकारी दी।

    • अजय केडिया ने बताया कि इस साल सोने और चांदी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जनवरी से लेकर अब तक चांदी में 68% से ज्यादा की तेजी दिखी चुकी है और सोने जनवरी से लेकर अब तक 56% की तेजी देखी गई है।
    • वहीं फिजिकल मार्केट में माना जा रहा है कि 18 से 20% वॉल्यूम के अंदर ड्रॉप आ सकता है। इसका मतलब है कि लोग फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे, लेकिन कम मात्रा में। क्योंकि सोने में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है।
    • इसके साथ ही कि देखिए 1980 के बाद से टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई की बात करें तो ओवरबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि सोने की खरीदारी ज्यादा की गई है। ऐसी स्थिति में सोने में गिरावट देखी जा सकती है।
    • अगर सोने का दाम गिरता नहीं है, तो सोने में एक टाइम करेक्शन दिखाई दे सकता है। टाइम करेक्शन का अर्थ है कि अगले चार-छह महीने अगर मार्केट में कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं आए। वहीं सोना का दाम एक दायरे में रहें, इसे भी करेक्शन माना जा सकता है।
    • अजय केडिया का मानना है कि दिवाली के बाद सोने का दाम 8 से 10 फीसदी तक गिर सकता है।

    अभी खरीदें या नहीं?

    अगर आप सोने में निवेश के उद्देश्य से पैसा लगा रहे हैं, तो अभी करेक्शन का इंतजार करें। इसे 8 से 10 फीसदी करेक्शन के बाद ही खरीदे।