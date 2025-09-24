Gold Investment: पीला ही नहीं गुलाबी और सफेद भी होता है सोना; तीनों में क्या फर्क, निवेश के लिए कौन है सबसे बेस्ट?

सोना सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि पिंक और व्हाइट भी होता है। ज्वैलरी की दुनिया में इन दोनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि तीनों में फर्क क्या है कौन सा महंगा है और निवेश या ज्वैलरी के लिहाज से कौन सा सही रहेगा। खासकर तब जब सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हों। क्या है आज का भाव जानते हैं।

नई दिल्ली| Gold Investment News: त्योहारी सीजन आते ही सोने की खरीदारी बढ़ जाती है। शादियों और पूजा-पाठ के मौके पर ज्यादातर लोग गोल्ड ज्वैलरी लेना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना सिर्फ पीला ही नहीं होता, बल्कि पिंक और व्हाइट भी मिलता है?

पिंक गोल्ड क्या है? (what is pink gold) पिंक गोल्ड को रोज गोल्ड भी कहा जाता है। इसमें सोने के साथ कॉपर और थोड़ी सिल्वर मिलाई जाती है। इसका रंग हल्का गुलाबी-लाल दिखाई देता है। यह ज्यादातर रिंग्स, ब्रेसलेट और ट्रेंडी ज्वैलरी में इस्तेमाल होता है। स्टाइलिश और यूनिक लुक की वजह से यह युवाओं में काफी पॉपुलर है। मजबूती और स्क्रैच-रेसिस्टेंट होने के कारण यह रोज़ाना इस्तेमाल के लिए भी अच्छा माना जाता है।

व्हाइट गोल्ड क्या है? (what is white gold) व्हाइट गोल्ड असल में सोना ही होता है, लेकिन इसमें पैलेडियम, निकल या जिंक जैसे धातु मिलाए जाते हैं। इसके ऊपर रोडियम की कोटिंग की जाती है, जिससे यह चांदी जैसा चमकने लगता है। डायमंड ज्वैलरी में व्हाइट गोल्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें हीरे और स्टोन ज्यादा चमकते हैं। फैशन और मॉडर्न ज्वैलरी के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है।

कीमत में कितना फर्क? सोने की कीमत उसकी शुद्धता यानी कैरेट पर निर्भर करती है। आमतौर पर येलो और पिंक गोल्ड की कीमत लगभग बराबर रहती है। व्हाइट गोल्ड थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि इसमें रोडियम कोटिंग और पैलेडियम जैसे धातु लगते हैं। पिंक और व्हाइट गोल्ड ज्यादातर 14 कैरेट या 18 कैरेट में बनाए जाते हैं।

आपके लिए कौन सा बेस्ट है? निवेश के लिए येलो गोल्ड सबसे सुरक्षित है। इसकी रीसेल वैल्यू और भरोसेमंदी सबसे ज्यादा है। वहीं फैशन और मॉडर्न लुक के लिए पिंक और व्हाइट गोल्ड बेहतर हैं। स्टाइलिश डिजाइनों में ये ज्यादा आकर्षक दिखते हैं।

एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि त्योहारी सीजन में अगर आप पारंपरिक गहनों के साथ निवेश भी करना चाहते हैं, तो येलो गोल्ड चुनें। लेकिन अगर आपका मकसद ट्रेंड और फैशन है, तो पिंक और व्हाइट गोल्ड आपकी पर्सनैलिटी को और निखार देंगे।