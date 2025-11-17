Gold Record: गोल्ड इंपोर्ट में रिकॉर्ड 3 गुना उछाल, एक साल में कितनी हुई बढ़ोतरी? सामने आई बड़ी वजह

Gold Import Record: भारत का गोल्ड इंपोर्ट अक्टूबर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, देश ने अक्टूबर 2025 में 14.72 बिलियन डॉलर (करीब 1,30,411 करोड़ रुपए ) का सोना आयात किया, जो पिछले साल अक्टूबर के 4.92 बिलियन डॉलर (करीब 43.58 हजार करोड़ रुपए) के मुकाबले लगभग तीन गुना ज्यादा है। यह उछाल मुख्य रूप से त्योहार और शादी सीजन की भारी मांग के कारण आया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक कुल गोल्ड इंपोर्ट 21.44% बढ़कर 41.23 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 34 बिलियन डॉलर था। गोल्ड इंपोर्ट में इस तेज बढ़ोतरी ने देश के ट्रेड डेफिसिट को भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया है। अक्टूबर में देश का ट्रेड डेफिसिट 41.68 बिलियन डॉलर रहा। वहीं दिल्ली में सोने की कीमतें लगभग 1.29 लाख रुपए (Gold Price Today) प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई हैं।