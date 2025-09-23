Gold BeES vs Gold ETFs: निवेश के लिए क्या है सही, कौन ज्यादा सुरक्षित और देता है ज्यादा रिटर्न? समझें सबकुछ
Gold Investment बाजार में गोल्ड बीस या बीईएस (Gold BeES) और गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) जैसे ऑप्शन मौजूद हैं जिनसे आप डिजिटल तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर Gold BeES और Gold ETFs में फर्क क्या है इनमें निवेश किसमें बेहतर है और रिटर्न किसमें ज्यादा मिलता है?
नई दिल्ली| भारत में सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश का भी सबसे पसंदीदा जरिया है। त्योहार हो, शादी-ब्याह हो या महंगाई से बचाव, सोना हर मौके पर लोगों के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है। लेकिन आज के दौर में सोना खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि आप गहनों की दुकान तक जाएं।
बाजार में गोल्ड बीस या गोल्ड बीईएस (Gold BeES) और गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनसे आप डिजिटल तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर Gold BeES और Gold ETFs में फर्क क्या है, इनमें निवेश किसमें बेहतर है और रिटर्न किसमें ज्यादा मिलता है?
Gold BeES क्या है?
गोल्ड बीस (Gold BeES) भारत का पहला गोल्ड-आधारित ETF है, जिसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (Nippon India Mutual Fund) (पहले Reliance MF) ने लॉन्च किया था। यह सीधे घरेलू सोने की कीमतों से जुड़ा होता है। हर यूनिट 0.01 ग्राम सोने के बराबर होती है। इसमें लागत कम और निवेश आसान माना जाता है।
Gold ETFs क्या हैं?
गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) अलग-अलग म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। ये शेयर बाजार में लिस्टेड होते हैं और असली सोने के दाम को ट्रैक करते हैं। इनमें HDFC, SBI, ICICI, Kotak जैसे बड़े AMC भी शामिल हैं।
यह भी पढ़ें- Gold Investment: सोने के बिस्किट, सिक्के या फिर ज्वैलरी, निवेश के लिए क्या है सबसे सही?
Gold BeES vs Gold ETFs: दोनों में अंतर क्या है?
दोनों में किसे चुनें, आपके लिए क्या है सही?
- सुरक्षा: दोनों ही विकल्प डिजिटल और सुरक्षित हैं। आपको सोने को घर पर रखने की चिंता नहीं रहती।
- लिक्विडिटी: Gold BeES ज्यादा लोकप्रिय और लिक्विड है, लेकिन बड़े AMC के ETFs भी मजबूत विकल्प देते हैं।
- रिटर्न: रिटर्न में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि दोनों सोने की कीमत से जुड़े हैं। फर्क सिर्फ खर्च और ट्रैकिंग एरर में है।
- लॉन्ग-टर्म निवेश: अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं तो कम खर्च वाले ETF आपके लिए बेहतर हो सकते हैं।
गोल्ड बीस और गोल्ड ईटीएफ दोनों ही सोने में निवेश का आसान और सुरक्षित तरीका हैं। Gold BeES सरल और लिक्विड है, जबकि बाकी Gold ETFs आपको अलग-अलग फंड हाउस के साथ विकल्प देते हैं। रिटर्न लगभग समान है, फर्क बस खर्च और सुविधा का है। इसलिए निवेश से पहले देखें कि आपकी जरूरत- कम खर्च, ज्यादा लिक्विडिटी या पसंदीदा AMC क्या है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।