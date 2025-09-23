Gold BeES vs Gold ETFs: निवेश के लिए क्या है सही, कौन ज्यादा सुरक्षित और देता है ज्यादा रिटर्न? समझें सबकुछ

Gold Investment बाजार में गोल्ड बीस या बीईएस (Gold BeES) और गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) जैसे ऑप्शन मौजूद हैं जिनसे आप डिजिटल तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर Gold BeES और Gold ETFs में फर्क क्या है इनमें निवेश किसमें बेहतर है और रिटर्न किसमें ज्यादा मिलता है?

नई दिल्ली| भारत में सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश का भी सबसे पसंदीदा जरिया है। त्योहार हो, शादी-ब्याह हो या महंगाई से बचाव, सोना हर मौके पर लोगों के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है। लेकिन आज के दौर में सोना खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि आप गहनों की दुकान तक जाएं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाजार में गोल्ड बीस या गोल्ड बीईएस (Gold BeES) और गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनसे आप डिजिटल तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर Gold BeES और Gold ETFs में फर्क क्या है, इनमें निवेश किसमें बेहतर है और रिटर्न किसमें ज्यादा मिलता है?

Gold BeES क्या है? गोल्ड बीस (Gold BeES) भारत का पहला गोल्ड-आधारित ETF है, जिसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (Nippon India Mutual Fund) (पहले Reliance MF) ने लॉन्च किया था। यह सीधे घरेलू सोने की कीमतों से जुड़ा होता है। हर यूनिट 0.01 ग्राम सोने के बराबर होती है। इसमें लागत कम और निवेश आसान माना जाता है।

Gold ETFs क्या हैं? गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) अलग-अलग म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। ये शेयर बाजार में लिस्टेड होते हैं और असली सोने के दाम को ट्रैक करते हैं। इनमें HDFC, SBI, ICICI, Kotak जैसे बड़े AMC भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें- Gold Investment: सोने के बिस्किट, सिक्के या फिर ज्वैलरी, निवेश के लिए क्या है सबसे सही? Gold BeES vs Gold ETFs: दोनों में अंतर क्या है? पहलू Gold BeES Gold ETFs कौन देता है सिर्फ Nippon India MF कई AMC (HDFC, SBI, ICICI आदि) लागत (Expense Ratio) करीब 0.80% 0.32% – 0.78% तक ट्रैकिंग एरर लगभग 0.22% कुछ ETFs में और भी कम (0.14%-0.15%) लिक्विडिटी ज्यादा (क्योंकि पुराना और लोकप्रिय है) AMC पर निर्भर यूनिट वैल्यू 0.01 ग्राम सोने के बराबर अलग-अलग फंड में अलग टैक्स LTCG (12.5% फ्लैट, >12 माह) नियम समान