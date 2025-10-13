Gold बार या सिक्का क्या पड़ेगा आपको सस्ता? कितना मेकिंग चार्ज और GST; यहां जानें सब कुछ 

नई दिल्ली। इस समय लोग भारी मात्रा में गोल्ड और चांदी में निवेश कर रहे हैं। ये समय सोना और चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। क्योंकि ज्वेलरी बनाने में समय और खर्च ज्यादा आ जाता है। इसलिए लोग सोने के सिक्के या बार में निवेश करना सही मानते हैं।

लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि गोल्ड बार या सिक्के में टैक्स नहीं लगता, जो गलत है। गोल्ड को मेकिंग चार्ज और जीएसटी जैसे चार्जिज इससे और महंगा बना देते हैं। चलिए जानते हैं कि गोल्ड बार या सोने का सिक्का क्या आपको सस्ता पड़ेगा?

आपको बता दें कि गोल्ड सिक्के पर आपको 3 फीसदी जीएसटी देना होता है। इसके साथ ही इसमें मेकिंग चार्ज भी लगाया जाता है। हालांकि ये ज्वेलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्ज से थोड़ा कम हो सकता है। इसके साथ ही इसमें मेकिंग चार्ज पर 5 फीसदी टैक्स भी लगाया जाता है।

हालांकि गोल्ड बार पर आपको किसी भी तरह की जीएसटी या मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। इसे खरीदने पर आप सोने की एक्चुअल वैल्यू का भुगतान करते हैं।

अगर इन चार्जिज को देखें तो गोल्ड बार आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। क्योंकि इसमें आपको जीएसटी और मेकिंग चार्जिज नहीं देना पड़ता।

आपके शहर में क्या है कीमत?

शहर सोने का भाव चांदी की कीमत पटना ₹123,090 ₹151,180 जयपुर ₹123,140 ₹151,240 कानपुर ₹123,180 ₹151,300 लखनऊ ₹123,190 ₹151,420 भोपाल ₹123,290 ₹151,540 इंदौर ₹123,290 ₹151,540 चंडीगढ़ ₹123,190 ₹151,190 रायपुर ₹123,110 ₹151,320