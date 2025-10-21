Language
    Gold Silver Price: सोने-चांदी की चमक पर लगा ब्रेक, 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट; आखिर क्यों टूटा बाजार?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:35 PM (IST)

    Gold Silver Price Today: दीवाली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे बाजार में मंदी का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुनाफावसूली और डॉलर की मजबूती के कारण कीमतों पर दबाव है। अमेरिका-चीन के बीच तनाव कम होने और भारत में त्योहारी सीजन खत्म होने से भी मांग में कमी आई है। एमसीएक्स पर सोना और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई है।

    एक्सपर्ट का कहना है कि मुनाफावसूली का दौर शुरू हो चुका है।


    नई दिल्ली| Gold Silver Price: दीवाली खत्म होते ही सोने-चांदी की चमक पर अचानक ब्रेक लग गया। लगातार रिकॉर्ड बना रही कीमतें अब तेजी से नीचे आ रही हैं। गोल्ड मार्केट में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना सोमवार को 4,381 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंचने के बाद करीब 3.8% टूट गया। वहीं, चांदी भी 54 डॉलर से लुढ़ककर 50 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। डॉलर की मजबूती, अमेरिका-चीन तनाव में कमी और भारत में खत्म हो चुके त्योहारों के सीजन ने इस गिरावट को और गहरा दिया है। अब सवाल है- क्या सोने का यह सुनहरा दौर खत्म हो गया? 

    एक्सपर्ट बोले- मुनाफावसूली का दौर शुरू हुआ

    तकनीकी इंडिकेटर्स अब यह दिखा रहे हैं कि सोने की कीमत ओवरबॉट (अत्यधिक खरीदी) जोन में पहुंच चुकी थी, यानी अब मुनाफावसूली () का दौर शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना है। डॉलर महंगा होने से अन्य देशों के निवेशकों के लिए कीमती धातुएं महंगी पड़ रही हैं। इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की आगामी मुलाकात की खबर से भी निवेशकों का रुख सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड से हटता दिखा है।

    सोना-चांदी में अभी और दिखेगा उतार-चढ़ाव

    भारत में भी त्योहारी सीजन की गोल्ड डिमांड अब खत्म हो रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर खरीदारी की रफ्तार धीमी पड़ी है। यही वजह है कि सोना और चांदी दोनों के दाम में अचानक ठंडक आ गई है। ब्लूमबर्ग के चार्ट के मुताबिक, सोना 4,350 डॉलर से गिरकर 4,250 डॉलर के आसपास पहुंचा, जबकि चांदी 54 डॉलर से लुढ़ककर 50 डॉलर प्रति औंस तक आ गई। फिलहाल बाजार में माहौल अनिश्चित है और विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में सोने-चांदी में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

    MCX पर आज क्या है सोना-चांदी का रेट?

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना-चांदी में गिरावट देखी गई। मंगलवार को 24 कैरेट वाले गोल्ड (Gold Rate Today) की कीमत 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसमें पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले 1371 रुपए की कमी देखी गई। वहीं चांदी 1,48,508 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Rate Today) पहुंच गई। इसमें पिछले दिन के मुकाबले 1819 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना-चांदी बाजार में और गिरावट दर्ज हो सकती है।