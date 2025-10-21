Gold Silver Price: सोने-चांदी की चमक पर लगा ब्रेक, 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट; आखिर क्यों टूटा बाजार?

नई दिल्ली| Gold Silver Price: दीवाली खत्म होते ही सोने-चांदी की चमक पर अचानक ब्रेक लग गया। लगातार रिकॉर्ड बना रही कीमतें अब तेजी से नीचे आ रही हैं। गोल्ड मार्केट में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना सोमवार को 4,381 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंचने के बाद करीब 3.8% टूट गया। वहीं, चांदी भी 54 डॉलर से लुढ़ककर 50 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। डॉलर की मजबूती, अमेरिका-चीन तनाव में कमी और भारत में खत्म हो चुके त्योहारों के सीजन ने इस गिरावट को और गहरा दिया है। अब सवाल है- क्या सोने का यह सुनहरा दौर खत्म हो गया?

एक्सपर्ट बोले- मुनाफावसूली का दौर शुरू हुआ तकनीकी इंडिकेटर्स अब यह दिखा रहे हैं कि सोने की कीमत ओवरबॉट (अत्यधिक खरीदी) जोन में पहुंच चुकी थी, यानी अब मुनाफावसूली () का दौर शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना है। डॉलर महंगा होने से अन्य देशों के निवेशकों के लिए कीमती धातुएं महंगी पड़ रही हैं। इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की आगामी मुलाकात की खबर से भी निवेशकों का रुख सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड से हटता दिखा है।