Gold Price Today: सोना में आई बड़ी उछाल, चांदी की रफ्तार भी हुई तेज, आपके शहर में कितना हुआ दाम?

सुबह 10 बजे तक सोने में तूफानी तेजी (Gold Price Today) देखने को मिल रही है। वहीं चांदी (Silver Price Today) भी रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहा है। जाहिर है कि जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है सोने और चांदी की कीमत में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने और चांदी की क्या कीमत है?

नई दिल्ली। सुबह 10 बजे के करीब एमसीएक्स पर सोने का भाव 121,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो चुका है। वहीं चांदी की रफ्तार तेज हो रही है। चांदी में अभी लगभग 1500 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की तेजी है। दिवाली जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, सोना और चांदी दोनों ही रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहे हैं।

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की कीमत कितनी हुई है? Gold Price Today: कितना है भाव? एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने की कीमत अभी 122,205 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 1094 रुपये प्रति 10 ग्राम की उछाल है। सोने ने अब तक 121,878 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 122,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Today: कितनी है कीमत? एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत अभी 147,449 रुपये चल रही है। इसमें 1667 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 146,850 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 147,564 रुपये प्रति किलो पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।

देश के अलग-अलग शहर में कितना है दाम? शहर सोने का भाव चांदी की कीमत पटना ₹122,220 ₹147,340 जयपुर ₹122,270 ₹147,400 कानपुर ₹122,350 ₹147460 लखनऊ ₹122,350 ₹147,460 भोपाल ₹122,450 ₹147,580 इंदौर ₹122,450 ₹147,580 चंडीगढ़ ₹122,320 ₹147,420 रायपुर ₹122,270 ₹147,360 पटना में सोना आज सबसे सस्ता मिल रहा है। वहीं सबसे महंगा सोना भोपाल और इंदौर में है। पटना में 10 ग्राम सोने की की कीमत 122,220 रुपये चल रही है। वहीं भोपाल और इंदौर में सोने का दाम 122,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है।