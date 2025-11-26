Gold Price Today: लगातार दो दिन सोने और चांदी में तेजी जारी, आपके शहर में क्या है 24, 22 और 18 कैरेट का दाम?
सोने (Gold Price Today) में लगातार दूसरे दिन तेजी का सिलसिला जारी है। वही चांदी (Silver Price Today) में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 26 नवंबर, बुधवार को सुबह 10.05 बजे के आसपास जहां सोने में 400 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वही चांदी में 1400 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए जानते हैं कि आपके शहर में 24,22 और 18 कैरेट सोने का भाव कितना है।
नई दिल्ली। 26 नवंबर, बुधवार को सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में तेजी जारी है। कल भी दोनों में तूफानी तेजी देखने को मिली थी। इससे पहले 24 नवंबर को सोने और चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। सुबह 10.05 बजे के आसपास एमसीएक्स में जहां सोने में 400 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वही चांदी में 1400 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
चलिए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है?
Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?
सुबह 10.14 बजे के आसपास एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने का भाव 125,797 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसमें 572 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने सुबह 10.15 बजे तक 125,750 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 125,922 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितना है चांदी का भाव?
सुबह 10.17 बजे तक एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 161,836 रुपये चल रहा है। इसमें 1815 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 169,799 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 162,211 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में क्या है 24,22 और 18 कैरेट का भाव?
|शहर
|24 कैरेट का दाम
|22 कैरेट की कीमत
|18 कैरेट का भाव
|पटना
|₹125,540
|₹115,078
|₹94,155
|जयपुर
|₹126,330
|₹115,802
|₹94,747.5
|कानपुर
|₹126,380
|₹115,848
|₹94,785
|लखनऊ
|₹126,380
|₹115,848
|₹94,785
|भोपाल
|₹126,480
|₹115,940
|₹94,860
|इंदौर
|₹126,480
|₹115,940
|₹94,860
|चंडीगढ़
|₹126,110
|₹115,600
|₹94,582.5
|रायपुर
|₹126,300
|₹115,775
|₹94,725
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी के दाम?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹125,540
|₹158,350
|जयपुर
|₹126,330
|₹158,540
|कानपुर
|₹126,380
|₹158,600
|लखनऊ
|₹126,380
|₹158,600
|भोपाल
|₹126,480
|₹158,730
|इंदौर
|₹126,480
|₹158,730
|चंडीगढ़
|₹126,110
|₹158,370
|रायपुर
|₹126,300
|₹158,500
ऊपर दी गई टेबल के अनुसार 26 नवंबर बुधवार को पटना में सोने की कीमत सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोना आपको 125.540 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां आपको 24 कैरेट सोना 126.480 प्रति 10 ग्राम में मिल जाएगा।
अगर चांदी की बात करें तो पटना में चांदी भी सबसे कम दाम में मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 158,350 रुपये है। वही भोपाल और इंदौर में चांदी का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 158,730 रुपये है।
