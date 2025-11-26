Gold Price Today: लगातार दो दिन सोने और चांदी में तेजी जारी, आपके शहर में क्या है 24, 22 और 18 कैरेट का दाम?

नई दिल्ली। 26 नवंबर, बुधवार को सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में तेजी जारी है। कल भी दोनों में तूफानी तेजी देखने को मिली थी। इससे पहले 24 नवंबर को सोने और चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। सुबह 10.05 बजे के आसपास एमसीएक्स में जहां सोने में 400 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वही चांदी में 1400 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

चलिए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है? Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 10.14 बजे के आसपास एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने का भाव 125,797 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसमें 572 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने सुबह 10.15 बजे तक 125,750 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 125,922 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

आपके शहर में क्या है 24,22 और 18 कैरेट का भाव? शहर 24 कैरेट का दाम 22 कैरेट की कीमत 18 कैरेट का भाव पटना ₹125,540 ₹115,078 ₹94,155 जयपुर ₹126,330 ₹115,802 ₹94,747.5 कानपुर ₹126,380 ₹115,848 ₹94,785 लखनऊ ₹126,380 ₹115,848 ₹94,785 भोपाल ₹126,480 ₹115,940 ₹94,860 इंदौर ₹126,480 ₹115,940 ₹94,860 चंडीगढ़ ₹126,110 ₹115,600 ₹94,582.5 रायपुर ₹126,300 ₹115,775 ₹94,725 आपके शहर में क्या है सोने और चांदी के दाम? शहर सोने का भाव चांदी की कीमत पटना ₹125,540 ₹158,350 जयपुर ₹126,330 ₹158,540 कानपुर ₹126,380 ₹158,600 लखनऊ ₹126,380 ₹158,600 भोपाल ₹126,480 ₹158,730 इंदौर ₹126,480 ₹158,730 चंडीगढ़ ₹126,110 ₹158,370 रायपुर ₹126,300 ₹158,500 ऊपर दी गई टेबल के अनुसार 26 नवंबर बुधवार को पटना में सोने की कीमत सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोना आपको 125.540 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां आपको 24 कैरेट सोना 126.480 प्रति 10 ग्राम में मिल जाएगा।