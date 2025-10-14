Gold Price Today: सोने में तेजी जारी, चांदी रॉकेट की स्पीड से भागी, आपके शहर में क्या है कीमत?

नई दिल्ली। कल की तरह आज भी सोने और चांदी में तूफानी तेजी जारी है। जहां सोने का दाम लगभग 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 7000 रुपये बढ़ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव कितना पहुंचा है?

Gold Price Today: कितना है दाम? सुबह 9.53 बजे एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 161,469 रुपये चल रही है। इसमें 1993 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 125,885 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 126,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।