    Gold Price Today: सोने में तेजी जारी, चांदी रॉकेट की स्पीड से भागी, आपके शहर में क्या है कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    आज 14 अक्टूबर को भी सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में बढ़ोतरी जारी है। कल भी सोने और चांदी में तूफानी तेजी देखी गई थी। सुबह 9.49 बजे के आसपास 10 ग्राम सोने की कीमत में 1991 रुपये की बढ़ोतरी आई है। वहीं चांदी में लगभग 7000 रुपये की तेजी है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का दाम कितना है?

    सोने-चांदी में तूफानी उछाल: आज के ताजा भाव

    नई दिल्ली। कल की तरह आज भी सोने और चांदी में तूफानी तेजी जारी है। जहां सोने का दाम लगभग 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 7000 रुपये बढ़ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव कितना पहुंचा है?

    Gold Price Today: कितना है दाम?

    सुबह 9.53 बजे एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 161,469 रुपये चल रही है। इसमें 1993 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 125,885 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 126,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 9.55 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 161,301 रुपये चल रही है। इसमें 6656 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 155,253 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 162,057 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 