Gold Silver Price Hike: सोना छोड़ो! चांदी ने पकड़ी तूफानी रफ्तार, एक झटके में ₹8000 बढ़े दाम; अचानक क्यों आई तेजी?
Gold Silver Price Today: देश में शादी के सीजन के बीच सोना और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1.04% बढ़कर 4,245 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी 5.14% बढ़कर 56.36 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। MCX में भी सोना लगभग 1,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी लगभग 8,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। जानें अब कितनी हो गई है कीमत।
Gold Silver Price Today: देश में वेडिंग सीजन के बीच सोना-चांदी की कीमतों में एक बार फिर तूफानी तेजी देखने को मिली। दीवाली और धनतेरस पर भाव उछलने के बाद कुछ दिनों से गिरावट थी, लेकिन शुक्रवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों में रफ्तार लौट आई।
अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) पर 24 कैरेट सोना 1.04% बढ़कर 4,245 डॉलर (Gold Rate Today) प्रति औंस (करीब 3,79,334 रुपए) हो गया। वहीं चांदी में 5.14% की बड़ी छलांग लगी और कीमत 56.36 डॉलर प्रति औंस (लगभग 5,036 रुपए) पर पहुंच गई।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX में भी बड़ा उछाल देखने को मिला। सोना करीब 1,500 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, जबकि चांदी की कीमत (Silver Rate Today) एक ही दिन में लगभग 8,096 रुपए प्रति किलो बढ़ गई। यानी शादी के मौसम में जेवर खरीदने वालों की जेब पर अब ज्यादा असर पड़ेगा।
MCX पर चांदी 1,74,000 रुपए के पार (Gold Silver Price on MCX)
एमसीएक्स पर शुक्रवार रात 10.30 बजे तक 5 दिसंबर एक्सपायरी वाली 24 कैरेट गोल्ड 1.34% उछलकर 1,29,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। दिनभर में इसमें 1713 रुपए की बढ़त दर्ज हुई। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,29,392 रुपए और लो लेवल 1,27,891 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
वहीं चांदी में 4.33% का जबरदस्त उछाल आया और इसकी कीमत 8096 रुपए बढ़कर 1,74,083 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। कारोबारी सत्र के दौरान इसका हाई लेवल 1,74,200 रुपए और लो लेवल 1,66,980 रुपए रहा। पिछले कारोबारी दिन यह 1,65,987 रुपए पर बंद हुई थी।
IBJA पर कितना महंगा हुआ सोना-चांदी (Gold Silver Rate on IBJA)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी IBJA पर 24 कैरेट गोल्ड 534 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 1,26,591 रुपए (Gold Price Today) पर पहुंच गया। पिछले दिन इसकी कीमत 1,26,057 रुपए थी। वहीं चादी की कीमत में 1692 रुपए की तेजी आई और इसकी कीमत 164,359 रुपए (Silver Price Today) हो गई। गुरुवार को इसकी कीमत 1,62,667 रुपए थी।
आखिर सोना-चांदी में अचानक क्यों आई तेजी? (Why did gold and silver prices suddenly rise?)
सोने की कीमतों में शुक्रवार को तेज उछाल देखने को मिला और यह दो हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बाजार में अनुमान है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इसी उम्मीद के चलते सोना लगातार चौथे महीने बढ़त दर्ज करने की ओर है। कमोडिटी एक्सपर्ट रॉस नॉर्मन का कहना है कि, "गोल्ड में सकारात्मक सेंटिमेंट बना हुआ है। वैश्विक कर्ज, टैरिफ, प्रतिबंध और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से सोने में मजबूती जारी है।"
ब्याज दरें कम होने पर गोल्ड आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन करता है क्योंकि यह नॉन-यील्डिंग एसेट है। ट्रेडर्स फिलहाल 85% संभावना लगा रहे हैं कि फेड दिसंबर में दरों में कटौती करेगा, जबकि एक हफ्ता पहले यह अनुमान सिर्फ 50% था। फेड अधिकारियों के बयान और कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने रेट कट की उम्मीदों को और मजबूत किया है।
इसी बीच, डॉलर भी कमजोर दिख रहा है और जुलाई के बाद सबसे खराब हफ्ता दर्ज कर सकता है। कमजोर डॉलर का फायदा सोने को सीधा मिलता है क्योंकि अन्य मुद्राओं में खरीद और सस्ती होती है। अन्य धातुओं में भी तेजी देखी गई। UBS ने सिल्वर का अनुमान बढ़ाकर 2026 तक 60 डॉलर प्रति औंस कर दिया है। कुल मिलाकर कीमती धातुओं में रफ्तार बनी हुई है और बाजार निगाहें अब फेड के अगले फैसले पर टिकी हैं।
