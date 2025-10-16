Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Price Today: नहीं थम रही सोने और चांदी की रफ्तार, आपके शहर में कितना हुआ दाम?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:39 AM (IST)

    जैसे-जैसे दिवाली करीब आ रही है, सोने और चांदी का भाव भी बढ़ रहा है। आए दिन सोना और चांदी एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। सुबह 9.30 बजे 10 ग्राम सोने में 773 रुपये की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में अभी 1714 रुपये प्रति किलो का उछाल देखा जा रहा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिवाली से पहले सोना-चांदी में उछाल, जानिए आज के दाम

    नई दिल्ली। जैसे-जैसे दिवाली करीब आ रही है, सोने और चांदी का भाव भी बढ़ रहा है। आए दिन सोना और चांदी एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। सुबह 9.30 बजे 10 ग्राम सोने में 773 रुपये की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में अभी 1714 रुपये प्रति किलो का 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Price Today: कितनी है कीमत?

    सुबह 9.31 बजे 10 ग्राम सोने की कीमत 127,983 रुपये चल रही है। इसमें 773 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 127,604 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 128,395 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितना है दाम?

    सुबह 9.33 बजे एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी की कीमत 163,920 रुपये चल रही है। इसमें 1714 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 163,032 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 164,150 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    देश के अलग-अलग शहरों में कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹128,020 ₹164,210
    जयपुर ₹128,060 ₹164,450
    कानपुर ₹128,110 ₹164,520
    लखनऊ ₹128,110 ₹164,520
    भोपाल ₹128,210 ₹164,650
    इंदौर ₹128,210 ₹164,650
    चंडीगढ़ ₹128,060 ₹164,470
    रायपुर ₹128,010 ₹164,410


    आज रायपुर में सोना सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 128,010 रुपये है। वहीं सबसे महंगा सोना भोपाल और इंदौर में हैं। यहां सोने का भाव 128,210 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसके साथ ही अगर चांदी की बात की जाएं तो पटना में चांदी का दाम सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी 164,210 रुपये में मिल रही है। वहीं सबसे महंगी चांदी भोपाल और इंदौर में हैं। यहां 1 किलो चांदी का दाम 164,650 रुपये है। 