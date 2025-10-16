Gold Price Today: नहीं थम रही सोने और चांदी की रफ्तार, आपके शहर में कितना हुआ दाम?

नई दिल्ली। जैसे-जैसे दिवाली करीब आ रही है, सोने और चांदी का भाव भी बढ़ रहा है। आए दिन सोना और चांदी एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। सुबह 9.30 बजे 10 ग्राम सोने में 773 रुपये की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में अभी 1714 रुपये प्रति किलो का

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Gold Price Today: कितनी है कीमत? सुबह 9.31 बजे 10 ग्राम सोने की कीमत 127,983 रुपये चल रही है। इसमें 773 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 127,604 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 128,395 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Today: कितना है दाम? सुबह 9.33 बजे एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी की कीमत 163,920 रुपये चल रही है। इसमें 1714 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 163,032 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 164,150 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।