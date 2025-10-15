Gold Price Today: सोने में तेजी जारी, चांदी में भी बढ़ोतरी बरकरार, कितना हुआ दाम?

दिवाली आने में बस 5 दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की रफ्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सुबह 9.26 बजे एमसीएक्स में सोने में 764 रुपये की तेजी देखी गई है। वहीं चांदी में 1200 रुपये से ज्यादा तेजी है।

अगर ये तेजी ऐसे ही जारी रही तो सोने का भाव 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की कीमत कितनी चल रही है। Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? सुबह 9.29 बजे एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 126,980 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 724 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। सोने ने अब तक 126,654 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Today: कितनी है कीमत? सुबह 9.36 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 160,260 रुपये चल रही है। इसमें 756 रुपये प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 159,760 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 161,418 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।