Gold Price Today: सोने में तेजी जारी, चांदी में भी बढ़ोतरी बरकरार, कितना हुआ दाम?
दिवाली के नजदीक आते ही सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की कीमतों में भारी उछाल आया है। एमसीएक्स में सोने में 764 रुपये और चांदी में 1200 रुपये से ज्यादा की तेजी देखी गई है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने की कीमत 126,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी 160,260 रुपये प्रति किलो है। अनुमान है कि सोने का भाव 1,30,000 रुपये तक जा सकता है।
दिवाली आने में बस 5 दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की रफ्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सुबह 9.26 बजे एमसीएक्स में सोने में 764 रुपये की तेजी देखी गई है। वहीं चांदी में 1200 रुपये से ज्यादा तेजी है।
अगर ये तेजी ऐसे ही जारी रही तो सोने का भाव 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की कीमत कितनी चल रही है।
Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?
सुबह 9.29 बजे एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 126,980 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 724 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। सोने ने अब तक 126,654 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितनी है कीमत?
सुबह 9.36 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 160,260 रुपये चल रही है। इसमें 756 रुपये प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 159,760 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 161,418 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितनी है कीमत?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹126,700
|₹160,360
|जयपुर
|₹126,750
|₹160,420
|कानपुर
|₹126,800
|₹160,490
|लखनऊ
|₹126,800
|₹160,490
|भोपाल
|₹126,900
|₹160,610
|इंदौर
|₹126,900
|₹160,610
|चंडीगढ़
|₹126,730
|₹160,370
|रायपुर
|₹126,680
|₹160,310
पटना में सोने का दाम सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 126,700 रुपये चल रहा है। वहीं भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत 126,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो सबसे ज्यादा है। अगर चांदी की बात करें तो रायपुर में चांदी की कीमत सबसे कम है। भोपाल और इंदौर में चांदी सबसे महंगी मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी का दाम 160,610 रुपये में मिल रहा है।
