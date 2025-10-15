Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Price Today: सोने में तेजी जारी, चांदी में भी बढ़ोतरी बरकरार, कितना हुआ दाम?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:43 AM (IST)

    दिवाली के नजदीक आते ही सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की कीमतों में भारी उछाल आया है। एमसीएक्स में सोने में 764 रुपये और चांदी में 1200 रुपये से ज्यादा की तेजी देखी गई है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने की कीमत 126,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी 160,260 रुपये प्रति किलो है। अनुमान है कि सोने का भाव 1,30,000 रुपये तक जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिवाली आने में बस 5 दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की रफ्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सुबह 9.26 बजे एमसीएक्स में सोने में 764 रुपये की तेजी देखी गई है। वहीं चांदी में 1200 रुपये से ज्यादा तेजी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर ये तेजी ऐसे ही जारी रही तो सोने का भाव 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की कीमत कितनी चल रही है। 

    Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?

    सुबह 9.29 बजे एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 126,980 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 724 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। सोने ने अब तक 126,654 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है कीमत?

    सुबह 9.36 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 160,260 रुपये चल रही है। इसमें 756 रुपये प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 159,760 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 161,418 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में कितनी है कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹126,700 ₹160,360
    जयपुर ₹126,750 ₹160,420
    कानपुर ₹126,800 ₹160,490
    लखनऊ ₹126,800 ₹160,490
    भोपाल ₹126,900 ₹160,610
    इंदौर ₹126,900 ₹160,610
    चंडीगढ़ ₹126,730 ₹160,370
    रायपुर ₹126,680 ₹160,310

    पटना में सोने का दाम सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 126,700 रुपये चल रहा है। वहीं भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत 126,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो सबसे ज्यादा है। अगर चांदी की बात करें तो रायपुर में चांदी की कीमत सबसे कम है। भोपाल और इंदौर में चांदी सबसे महंगी मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी का दाम 160,610 रुपये में मिल रहा है। 