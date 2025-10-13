"गिरने वाले हैं सोना-चांदी के दाम", 61% तेजी के बाद आ गया मुनाफा वसूली का समय, एक्सपर्ट क्यों बोले- संभलकर खरीदो?

नई दिल्ली|पिछले एक साल में सोना 51% और चांदी 61% चढ़ (Gold Silver Record) चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,047 डॉलर प्रति औंस और चांदी 50.8 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि कीमतों में जल्द ही शॉर्ट-टर्म करेक्शन यानी हल्की गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में विशेषज्ञ अभी भी सोना और चांदी दोनों पर बुलिश यानी सकारात्मक नजरिया रखते हैं। उनका कहना है कि अगर कीमतों में गिरावट आती है तो यह खरीदने का मौका साबित हो सकता है।

कब खरीदें सोना, एक्सपर्ट ने क्या समझाया? जेफरीज (Jefferies) के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि, "सोने और सोने से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जो तेज उछाल आया है और मीडिया में जिस तरह चर्चा हो रही है, वह करेक्शन का जोखिम बढ़ाती है। लेकिन निवेशकों को किसी भी तेज गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए।" वुड ने सोने के लिए 6,600 डॉलर प्रति औंस का लॉन्ग टर्म टारगेट दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकी डॉलर की गिरती वैल्यू (US dollar debasement) आगे भी सोने को सहारा देगी। भारत के पास 34600 टन सोना- मॉर्गन स्टैनली मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2025 तक भारत के पास 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत मौजूदा भाव पर करीब 3,785 अरब डॉलर बैठती है। यह भारत के GDP का 88.8% है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय परिवारों की इक्विटी (शेयरों) में कुल हिस्सेदारी 1,185 अरब डॉलर है, यानी सोने की कीमत उससे तीन गुना अधिक है।