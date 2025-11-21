Gold Price Today: भाई साहब! चांदी में आई भयंकर गिरावट, सोना भी हुआ कम; आज क्या है आपके शहर में 24, 22 और 18 कैरेट का दाम
21 नवंबर, शुक्रवार को चांदी (Silver Price Today) में जोरदार गिरावट आई है। सुबह 9.30 बजे के करीब चांदी 2000 रुपये से भी ज्यादा फिसल चुकी है। हालांकि सोने (Gold Price Today) में अभी इतनी तेज गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज सोने और चांदी का भाव क्या है?
नई दिल्ली। 21 नवंबर, शुक्रवार को कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी (Silver Rate) में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 9.40 के करीब एक किलो चांदी में 2062 रुपये की गिरावट है। वहीं सोना (Gold Rate) इस समय 300 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिर चुका है।
सबसे पहले जानते हैं कि देश भर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है?
Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?
सुबह 9.40 के करीब एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने का भाव 122,425 रुपये चल रही है। इसमें अभी 302 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 122,251 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 122,546 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?
एमसीएक्स में सुबह 9.40 के लगभग 1 किलो चांदी का भाव 152,338 रुपये चल रहा है। इसमें 1813 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 150,848 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 153,750 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितनी है कीमत?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹122,540
|₹152,220
|जयपुर
|₹122,590
|₹152,280
|कानपुर
|₹122,640
|₹152,340
|लखनऊ
|₹122,620
|₹152,310
|भोपाल
|₹122,710
|₹152,440
|इंदौर
|₹122,710
|₹152,440
|चंडीगढ़
|₹122,580
|₹152,280
|रायपुर
|₹122,540
|₹152,210
24,22 और 18 कैरेट का दाम
|शहर
|24 कैरेट का दाम
|22 कैरेट की कीमत
|18 कैरेट का भाव
|पटना
|₹122,540
|₹112,328
|₹91,905
|जयपुर
|₹122,590
|₹112,374
|₹91,942
|कानपुर
|₹122,640
|₹112,420
|₹91,980
|लखनऊ
|₹122,620
|₹112,401
|₹91,965
|भोपाल
|₹122,710
|₹112,484
|₹92,032.5
|इंदौर
|₹122,710
|₹112,484
|₹92,032.5
|चंडीगढ़
|₹122,580
|₹112,365
|₹91,935
|रायपुर
|₹122,540
|₹112,328
|₹91,905
