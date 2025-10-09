Gold Price Today: करवा चौथ से पहले गिर गए सोने के भाव, चांदी भी पड़ी फीकी, आपके शहर में कितना हुआ दाम?
करवा चौथ से पहले आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। आज 9 अक्टूबर को सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने का दाम 150 रुपये से ज्यादा गिरा है। वहीं चांदी में 1100 रुपये से ज्यादा गिरावट है। आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोने और चांदी का क्या भाव है?
नई दिल्ली। बीते दिनों सोना (Gold Price Today) और चांदी आए दिन नया रिकॉर्ड बना रहे थे। लेकिन आज कई दिनों बाद सोने और चांदी में गिरावट आई है। करवा चौथ से पहले आम आदमी को बड़ी राहत मिली। सोने से ज्यादा गिरावट चांदी (Silver Price Today) में देखी गई है।
कल 8 अक्टूबर को सोने ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। इसकी कीमत 1,22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गई। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने ने 4000 डॉलर पार किया था। लेकिन आज सोने में तोड़ी राहत देने को मिली है।
Gold Price Today: क्या है सोने का भाव?
8 अक्टूबर को एमसीएक्स में सुबह 10 बजे के आसपास 10 ग्राम सोने की कीमत 123,093 रुपये दर्ज की गई है। इसमें 116 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 122,111 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 123,197 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: क्या है चांदी की कीमत?
सुबह 10.10 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 148,680 रुपये चल रहा है। इसमें 1175 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 143900 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 148,750 रुपये प्रति किलो पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितनी है कीमत?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹122,850
|₹148,710
|जयपुर
|₹122,900
|₹148,770
|कानपुर
|₹122,950
|₹148,830
|लखनऊ
|₹122,950
|₹148,830
|भोपाल
|₹123,050
|₹148,950
|इंदौर
|₹123,050
|₹148,950
|चंडीगढ़
|₹122,920
|₹148,790
|रायपुर
|₹122,870
|₹148,730
आज सोने का भाव पटना में सबसे कम है। वहीं भोपाल और इंदौर में सोना सबसे महंगा मिल रहा है। पटना में 10 ग्राम सोने की कीमत 122,850 रुपये चल रही है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में सोने का भाव 123,050 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज
किया गया है।
अगर चांदी की बात करें तो पटना में चांदी सबसे सस्ती मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी का दाम 148,710 रुपये चल रहा है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में चांदी की कीमत 148,950 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है।
