Gold Price Today: करवा चौथ से पहले गिर गए सोने के भाव, चांदी भी पड़ी फीकी, आपके शहर में कितना हुआ दाम?

नई दिल्ली। बीते दिनों सोना (Gold Price Today) और चांदी आए दिन नया रिकॉर्ड बना रहे थे। लेकिन आज कई दिनों बाद सोने और चांदी में गिरावट आई है। करवा चौथ से पहले आम आदमी को बड़ी राहत मिली। सोने से ज्यादा गिरावट चांदी (Silver Price Today) में देखी गई है।

कल 8 अक्टूबर को सोने ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। इसकी कीमत 1,22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गई। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने ने 4000 डॉलर पार किया था। लेकिन आज सोने में तोड़ी राहत देने को मिली है।

Gold Price Today: क्या है सोने का भाव? 8 अक्टूबर को एमसीएक्स में सुबह 10 बजे के आसपास 10 ग्राम सोने की कीमत 123,093 रुपये दर्ज की गई है। इसमें 116 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 122,111 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 123,197 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।