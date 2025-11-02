Language
    Gold Silver Price: सोना ₹10000 सस्ता, चांदी में आई ₹20000 की भारी गिरावट, दूसरे हफ्ते क्यों गिरी कीमतें?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:38 PM (IST)

    Gold Silver Price Today: त्योहारी सीजन के बाद सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। भारतीय बाजार में सोना 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक तनाव में कमी के कारण कीमतें गिर रही हैं। IBJA के अनुसार, पिछले 15 दिनों में सोना और चांदी में भारी गिरावट दर्ज हुई है।

    Hero Image

    पिछले 15 दिन में सोना ₹10000 तो चांदी 20000 रुपए सस्ती हुई है।

    नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: त्योहारी सीजन में सोना-चांदी की कीमतों ने आए दिन रिकॉर्ड बनाया। लगातार ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन त्योहार खत्म होते ही इसमें भारी गिरावट आई है। भारतीय घरेलू बाजार में पिछले 15 दिन में सोना 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 20,000 रुपए (Silver Price Today) प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। इनकी कीमतों में लगातार दूसरे हफ्ते कमी दर्ज की गई है। खासकर तब, देश में जब वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में चर्चा होने लगी है कि आखिर दाम इतनी तेजी से नीचे क्यों आ रहे हैं?

    इन तीन वजहों से गिर रहे दाम

    सोना-चांदी की कीमतें लगाता दूसरे हफ्ते गिर गईं। एक्सपर्ट इसके पीछे तीन बड़े कारण बता रहे हैं। पहला कारण- अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। दूसरा कारण- दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होना और तीसरा कारण है- अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर सख्त रुख बनाए रखना।

    भारी प्रॉफिट बुकिंग भी वजह

    MCX पर दिसंबर वायदा सोना इस हफ्ते 2,219 रुपए (Gold Price Today) गिरा और 1,17,628 रुपए प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर तक पहुंचा। यह गिरावट नौ हफ्तों की तेजी टूटने के बाद देखी गई। एक्सपर्ट बताते हैं कि, "भारी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ग्लोबल गोल्ड 4,000 डॉलर प्रति औंस (करीब 28.34 ग्राम) स्तर तक फिसला। घरेलू बाजार में भी सोना 1,19,000 से नीचे गिरा, फिर हल्की रिकवरी हुई।

    MCX पर सोना 1,23,000 रुपए से गिरकर 1,18,000 रुपए तक आया और फिर 1,21,500 रुपए के आसपास संभला। साथ ही, डॉलर इंडेक्स फेड की टिप्पणियों के बाद मजबूत हुआ, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना महंगा हो गया। बढ़ती बॉन्ड यील्ड ने भी बिना ब्याज वाले सोने को कम आकर्षक बना दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दबाव दिखा। Comex पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 141.3 डॉलर गिरकर 3,996.5 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

    त्योहारी खरीद ने बढ़ाया दबाव

    एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस-यूक्रेन तनाव घटा, ट्रंप-जिनपिंग बातचीत सकारात्मक रही, फेड का रुख सख्त रहा और भारत में त्योहारी खरीद खत्म, इन सबने सोने पर दबाव बढ़ाया। हालांकि, इसी बीच चांदी ने रिकवरी दिखाई। MCX पर दिसंबर वायदा चांदी 817 रुपए बढ़ी, जबकि Comex पर यह 48.16 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर रही। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह गिरावट स्वाभाविक करेक्शन है। लेकिन लंबे समय में केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद, बढ़ता कर्ज, महंगाई और डॉलर से दूरी सोने के लिए पॉजिटिव हैं।

    15 दिन में आई भारी गिरावट

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर पिछले 15 दिन में सोना-चांदी में भारी गिरावट दर्ज हुई। जहां 24 कैरेट गोल्ड 10,059 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी में 20,105 रुपए (Gold rate today) प्रति किलोग्राम की कमी आई। IBJA पर गोल्ड ने 17 अक्टूबर को 1,30,874 रुपए के साथ ऑल टाइम हाई बनाया था। जो पिछले कारोबारी सत्र के दौरान 10,059 रुपए गिरकर 1,20,815 रुपए पर आ गया। वहीं 17 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,69230 रुपए (Silver rate today) प्रति किलो ग्राम थी, जो अब गिरकर 1,49,125 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है।