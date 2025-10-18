धनतेरस पर लोगों ने शुरू की खरीदारी, महंगे सोने-चांदी की कीमत की वजह से घट सकती है बिक्री

नई दिल्ली। धनतेरस (Dhanteras shopping) पर सोने और चांदी की खरीदारी शनिवार को शुरू हो गई है। आभूषण विक्रेताओं को उम्मीद है कि ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन सोने की रिकॉर्ड उच्च कीमतों के कारण मात्रा के मामले में मांग पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी तक कम हो सकती है।

बिक्री मात्रा के लिहाज से 15 फीसदी तक घटने का अनुमान धनतेरस को हिंदू पंचांग में बर्तन से लेकर कीमती धातुओं तक की खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस बार धनतेरस दो दिनों तक मनाया जा रहा है। यह पर्व रविवार दोपहर पौने दो बजे तक चलेगा। आभूषण विक्रेताओं को उम्मीद है कि इस दौरान ऑनलाइन और दुकानों पर ग्राहक बड़ी संख्या में खरीदारी करने आएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी में इस बार 24 कैरेट सोने की कीमत सभी करों सहित बढ़कर 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो पिछले वर्ष 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के दिन 81,400 रुपये थी। चांदी की कीमतें फिलहाल 1,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं।

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन राजेश रॉकड़े ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा ''हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुहूर्त के बाद खरीदारी में तेजी आएगी। चूंकि यह त्योहार सप्ताहांत पर पड़ रहा है।'' उन्होंने कहा कि सालाना आधार पर मूल्य के संदर्भ में सोने की बिक्री में 40-45 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।