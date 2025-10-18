धनतेरस पर लोगों ने शुरू की खरीदारी, महंगे सोने-चांदी की कीमत की वजह से घट सकती है बिक्री
धनतेरस पर सोना-चांदी की खरीदारी शुरू हो गई है, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच गई है। विक्रेताओं को उम्मीद है कि (Dhanteras shopping) सप्ताहांत के कारण खरीदारी में तेजी आएगी, जिससे मूल्य के संदर्भ में बिक्री में वृद्धि हो सकती है, हालांकि मात्रा में कमी आने की आशंका है।
नई दिल्ली। धनतेरस (Dhanteras shopping) पर सोने और चांदी की खरीदारी शनिवार को शुरू हो गई है। आभूषण विक्रेताओं को उम्मीद है कि ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन सोने की रिकॉर्ड उच्च कीमतों के कारण मात्रा के मामले में मांग पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी तक कम हो सकती है।
बिक्री मात्रा के लिहाज से 15 फीसदी तक घटने का अनुमान धनतेरस को हिंदू पंचांग में बर्तन से लेकर कीमती धातुओं तक की खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस बार धनतेरस दो दिनों तक मनाया जा रहा है। यह पर्व रविवार दोपहर पौने दो बजे तक चलेगा। आभूषण विक्रेताओं को उम्मीद है कि इस दौरान ऑनलाइन और दुकानों पर ग्राहक बड़ी संख्या में खरीदारी करने आएंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में इस बार 24 कैरेट सोने की कीमत सभी करों सहित बढ़कर 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो पिछले वर्ष 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के दिन 81,400 रुपये थी। चांदी की कीमतें फिलहाल 1,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं।
अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन राजेश रॉकड़े ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा ''हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुहूर्त के बाद खरीदारी में तेजी आएगी। चूंकि यह त्योहार सप्ताहांत पर पड़ रहा है।'' उन्होंने कहा कि सालाना आधार पर मूल्य के संदर्भ में सोने की बिक्री में 40-45 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।
सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुवंकर सेन ने कहा कि ऊंची कीमतों के कारण बिक्री की मात्रा में 12 से 15 फीसदी तक कमी आ सकती है, लेकिन मूल्य के लिहाज से धनतेरस पर बिक्री में 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
