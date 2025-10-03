'कॉपर बनेगा नया गोल्ड', MCX पर पहुंचा ऑल टाइम हाई; अजय केडिया बोले- सोना-चांदी नहीं, अब इसे खरीदो।

MCX पर तांबा (Copper) ने नया इतिहास रच दिया। कॉपर फ्यूचर्स पहली बार 972.55 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इसे कमोडिटी साइकिल के सबसे दमदार फेज की शुरुआत माना जा रहा है। कोविड के बाद एनर्जी और फिर प्रेशियस मेटल्स ने तेजी पकड़ी अब बारी बेस मेटल्स की है। अजय केडिया का कहना है कि कॉपर नया सोना बनेगा। इसमें 25% तक की तेजी आ सकती है।

कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि आने वाले दो साल में कॉपर (तांबा) और जिंक 20-25% तक रिटर्न दे सकते हैं। खास बात यह है कि कॉपर की डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।

तीन फेज में चलती है कमोडिटी साइकिल अजय केडिया का मानना है कि हर बड़े इकोनॉमिक शॉक के बाद कमोडिटी साइकिल तीन फेज में चलती है। पहला फेज- एनर्जी कोविड-19 के बाद सबसे पहले एनर्जी सेक्टर में उछाल देखा गया। कच्चा तेल (Crude) 113 डॉलर प्रति बैरल तक गया और नेचुरल गैस 10 डॉलर तक पहुंची। यह डिमांड रिकवरी, सप्लाई दिक्कतों और महंगाई के दबाव की वजह से हुआ।

दूसरा फेज- प्रेशियस मेटल्स इसके बाद की बारी प्रेशियस मेटल्स की रही। अगस्त 2022 से अब तक सोना, चांदी और प्लेटिनम की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने सेफ-हेवन एसेट्स में पैसा लगाया।