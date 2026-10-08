सोना सस्ता हुआ तो चीन ने फिर खरीद डाला ₹27 हजार करोड़ का 21 टन गोल्ड, 3 साल की सबसे बड़ी खरीदी; अब होगा महंगा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| ग्लोबल मार्केट में कीमतों में गिरावट के बीच गोल्ड पर चीन का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के सेंट्रल बैंक ने लगातार 23वें महीने गोल्ड की खरीदारी (China buying gold) की है। चीन ने पिछले महीने यानी सितंबर में 21 टन (21,000 किलोग्राम) सोना खरीदा, जिससे उसका आधिकारिक गोल्ड रिजर्व बढ़कर 2,196 टन हो गया। यह सितंबर 2023 के बाद चीन की एक महीने में सोने की सबसे बड़ी खरीद है। चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) ने लगातार 23वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व (China gold reserve) में इजाफा किया है। जिसकी कीमत करीब 27,112 करोड़ रुपए है।

2023 के बाद सबसे बड़ी मासिक खरीद सितंबर की 21 टन की खरीद अगस्त की 18.5 टन और जुलाई की 18 टन खरीद से भी ज्यादा रही। इससे साफ है कि चीन ने सोने की खरीदारी की रफ्तार बढ़ाई है। सितंबर में की गई खरीद सितंबर 2023 के 24 टन के बाद सबसे बड़ी मासिक खरीद रही। चीन की यह खरीद ऐसे समय में बढ़ी है जब इस साल सोने की कीमतों में कुछ समय के लिए गिरावट आई थी। यानी कीमतों में नरमी के दौरान चीन ने अपने रिजर्व के लिए ज्यादा सोना खरीदा।

गोल्ड खरीदी में पोलैंड दूसरे पायदान पर अगस्त में चीन ने लगातार 22वें महीने सोना खरीदा था और उस महीने 20 टन सोना रिजर्व में जोड़ा था। अगस्त तक चीन की सालाना गोल्ड खरीद 80 टन पहुंच गई थी, जो पोलैंड के बाद दूसरे नंबर पर थी। पोलैंड ने 2026 में अब तक 98 टन सोना खरीदा है और उसके पास कुल 648 टन गोल्ड रिजर्व है।