Gold Price Crash: दो महीने के निचले स्तर पर सोना, 42 दिन में ₹18000 हुआ सस्ता; क्या अभी और गिरेंगे दाम?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Price Today: मिडिल ईस्ट तनाव और भारत में फेस्टिव सीजन के बीच सोने की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार, 6 अक्टूबर को सोना दो महीने के निचले स्तर पर आ गया। जबकि पिछले 45 दिनों के भीतर सोना क्रैश हो गया और इसमें 18000 रुपए (gold price crash) प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई।

MCX पर कहां पहुंचे सोने के ताजा भाव? MCX पर मंगलवार रात 8 बजे तक दिसंबर डिलीवरी वाले गोल्ड की कीमत 1,49,908 रुपए (gold rate today) प्रति हो गई। कारोबारी सत्र के दौरान 1,50,575 रुपए हाई लेवल औ 1,48,701 रुपए इसका लो लेवल रहा। जबकि दिन यह 1,49,575 रुपए (gold price today) पर क्लोज हुआ था। यानी खबर लिखे जाने तक इसमें 0.40% यानी 592 रुपए की तेजी दर्ज हुई।

दो महीने के लो लेवल पर पहुंचा सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 7 अगस्त को गोल्ड ने 1,49,393 रुपए का लो लेवल लगाया था। जबकि आज यानी 6 अक्टूबर को गोल्ड 1.48 लाख के लो लेवल पर पहुंच गया। वहीं 24 अगस्त को गोल्ड ने 1,66,965 रुपए प्रति 10 ग्राम हाई लेवल लगाया था। अगर 24 अगस्त के हाई और आज के लो लेवल को कंपेयर करें तो पिछले 42 दिनों में सोना 18,264 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है।

15 दिन बाद गोल्ड में आई रिकवरी 6 अक्टूबर, मंगलवार को ग्लोबल बाजार में सोने की कीमतों में मामूली रिकवरी देखने को मिली और यह सुधरकर 4,180 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। जबकि अमेरिकी सोना वायदा (दिसंबर डिलीवरी) 1% बढ़कर 4,196.90 डॉलर पर बंद हुआ। पिछले हफ्ते आई भारी गिरावट के बाद यह हल्की तेजी निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर है, हालांकि बाजार में अभी भी कई तरह के दबाव बने हुए हैं।

इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस महीने ब्याज दरें न बढ़ाने की उम्मीदें हैं। सितंबर में उम्मीद से कमजोर जॉब ग्रोथ और पिछले दो महीनों के आंकड़ों में संशोधन के बाद, ट्रेडर्स का मानना है कि अक्टूबर में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा। सीएमई के फेडवॉच टूल के मुताबिक, अक्टूबर में दरों के बढ़ने की संभावना अब घटकर सिर्फ 21% रह गई है, हालांकि दिसंबर में इसके करीब 70% तक बढ़ने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है।