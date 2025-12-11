12 कैरेट गोल्ड के बारे में सुना आपने? रिंग, नेकलेस और ब्रेसलेट के लिए है सबसे आइडियल; कीमत 24 कैरेट सोने से आधी

Gold Investment: गोल्ड ज्वैलरी खरीदने का मन है, लेकिन 24 कैरेट और 22 कैरेट की कीमतें देखते ही बजट गड़बड़ा जाता है? तो घबराइए नहीं, अब आप 24 कैरेट से आधी कीमत में ऐसा गोल्ड खरीद पाएंगे, जो अंगूठी, नेकलेस और ब्रेसलेट के आइडियल माना जाता है। जी हां, अब आप आधी कीमत में गोल्ड ज्वैलरी बनवा पाएंगे। दरअसल, आजकर बाजार में 12 कैरेट गोल्ड की डिमांड है और यह उन लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, जो स्टाइल भी चाहते हैं और अपना बजट में कंट्रोल में रखना चाहते हैं।

कम दाम, ज्यादा मजबूती और आकर्षक लुक, 12 कैरेट गोल्ड (12K Gold) इन तीनों का शानदार बैलेंस है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 12 कैरेट का गोल्ड होता भी है? 12 कैरेट का गोल्ड (12 carat gold) आखिर होता क्या है? इसकी कीमत कितनी है और यह कितना किफायती है? तो चलिए समझते हैं आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब।

Q1. 12 कैरेट गोल्ड क्या होता है? इसमें कितना शुद्ध सोना होता है? (What is 12-karat gold? How much pure gold is in it?) 12 कैरेट गोल्ड में 50% शुद्ध सोना और बाकी 50% कॉपर, सिल्वर या अन्य धातुएं होती हैं। यानी जितनी कम कैरेट, उतना कम शुद्ध सोना, लेकिन ज्यादा मजबूती और कम कीमत। इसका मतलब है कि यह सस्ता है, टिकाऊ है और रोज पहनने वाली ज्वैलरी के लिए परफेक्ट है।

12 कैरेट गोल्ड कई तरह के उपयोग में आता है। जैसे- रोजमर्रा की ज्वैलरी के लिएः डेली वियर के लिए यह सबसे लोकप्रिय है। जैसे- रिंग, ब्रेसलेट, चेन और नेकलेस। ज्वैलर्स का मानना है कि यह कम खरोंच खाता है और जल्दी मुड़ता नहीं है यानी यह डेली वियर के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है।

डेली वियर के लिए यह सबसे लोकप्रिय है। जैसे- रिंग, ब्रेसलेट, चेन और नेकलेस। ज्वैलर्स का मानना है कि यह कम खरोंच खाता है और जल्दी मुड़ता नहीं है यानी यह डेली वियर के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। विंटेज और एंटीक ज्वेलरीः पुराने डिजाइन या हैंडकाफ्टेड ज्वैलरी में इसकी फिनिश और मजबूती पसंद की जाती है।

पुराने डिजाइन या हैंडकाफ्टेड ज्वैलरी में इसकी फिनिश और मजबूती पसंद की जाती है। डेकोरेटिव और धार्मिक आइटमः टिकाऊ होने के कारण मंदिर की मूर्तियों और आर्ट पीस में भी इस्तेमाल होता है।

टिकाऊ होने के कारण मंदिर की मूर्तियों और आर्ट पीस में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीजः सोना एक बेहतरीन विद्युत चालक (electrical conductor) है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में 12 कैरेट गोल्ड उपयोग होता है।

सोना एक बेहतरीन विद्युत चालक (electrical conductor) है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में 12 कैरेट गोल्ड उपयोग होता है। निवेश के लिए कॉइन और बारः जो लोग कम बजट में फिजिकल गोल्ड रखना चाहते हैं, उनके लिए 12 कैरेट गोल्ड बार और कॉइन सही विकल्प हैं। Q3. 12K, 14K और 24K गोल्ड में क्या अंतर है? (What is the difference between 12K, 14K and 24K gold?) कैरेट शुद्धता किसके लिए सही? 12K (50%) सबसे टिकाऊ, सस्ता रोजमर्रा की ज्वैलरी 14K (58.3%) थोड़ी ज्यादा शुद्धता फाइन ज्वैलरी 24K (99.9%) सबसे शुद्ध लेकिन बहुत नरम इन्वेस्टमेंट और शोपीस अगर आपकी प्राथमिकता मजबूती और कम बजट है, तो 12 कैरेट गोल्ड बेस्ट है। और अगर शुद्धता चाहिए, तो 24 कैरेट चुनें। लेकिन डेली वियर के लिए 24K प्रैक्टिकल नहीं है। Q4. 12 कैरेट गोल्ड के फायदे क्या हैं? (What are the benefits of 12 carat gold?) 12 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट और 18 कैरेट की तुलना में काफी सस्ता होता है।

एलॉय होने से ज्यादा टिकाऊ होता है।

जटिल डिजाइन बनाने में आसान होता है।

रोजमर्रा की ज्वैलरी के लिए सुरक्षित विकल्प माना जाता है। Q5. 12 कैरेट गोल्ड के नुकसान क्या हैं? (What are the disadvantages of 12 carat gold?) 12 कैरेट गोल्ड की रीसैल वैल्यू कम होती है।

कुछ लोगों को एलॉय मेटल से एलर्जी हो सकती है।

रंग 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड जितना चमकीला नहीं होता। Q6. 12 कैरेट गोल्ड की कीमत कैसे तय होती है? (How is the price of 12 carat gold determined?) 12 कैरेट गोल्ड की कीमत कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जिनमें शामिल हैंः

अंतरराष्ट्रीय गोल्ड प्राइस (MCX/COMEX)

50% प्योरिटी की वैल्यू के आधार पर सोने की कीमत

ज्वैलरी की कारीगरी और डिजाइन की जटिलता

ब्रांड प्रीमियम

त्योहारी सीजन की मांग

इम्पोर्ट ड्यूटी और GST

रिटेलर का मार्कअप आसान शब्दों में कहें तो 12 कैरेट गोल्ड हमेशा 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड से काफी सस्ता पड़ेगा।