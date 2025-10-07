Language
    ZOHO देगी Paytm और फोन पे को चुनौती, मैसेसिंग एप के बाद खेला POS वाला मास्टरस्ट्रोक

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो (Zoho) अब वित्तीय प्रौद्योगिकी में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। व्हाट्सएप को टक्कर देने के बाद जोहो अब गूगल पे और फोन पे को चुनौती देने के लिए तैयार है। कंपनी जल्द ही पेमेंट्स पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) डिवाइस लॉन्च करेगी जो क्रेडिट/डेबिट कार्ड और क्यूआर कोड से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम होगी।

    अब जोहो ने गूगल पे और फोन पे को चुनौती देने का भी प्लान बना लिया है।

    नई दिल्ली। एक तरफ जहां अभी भारत में जोहो (Zoho) के अराटाई एप (Arattai) को व्हाट्सएप के टक्कर का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब जोहो ने गूगल पे और फोन पे को चुनौती देने का भी प्लान बना लिया है। जोहो अब पेमेंट्स पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) डिवाइस लॉन्च कर रही है।  

    चेन्नई की SaaS प्रमुख जोहो की सहायक कंपनी जोहो पेमेंट्स ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए पॉइंट ऑफ सेल (POS) डिवाइस लॉन्च करने के लिए तैयार है।  यह क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लेन-देन और क्यूआर कोड-आधारित भुगतान के साथ-साथ साउंड बॉक्स को भी सक्षम बनाती है।

    कंपनी फाइनेंस टेक्नोलॉजी में भी अपनी पहुंच को और मजबूत कर रही है। पिछले साल जोहो ने RBI से अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर बनने की अनुमति पाई है। वैश्विक वित्तीय तकनीक और भुगतान में व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने और भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जोहो ने NPCI के NBBL के साथ साझेदारी की है।

    जोहो के फाउंडर ने X प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी

    जोहो ने हार्डवेयर क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा करते हुए जोहो पेमेंट्स POS डिवाइस, क्यूआर डिवाइस और साउंड बॉक्स लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही, कंपनी भुगतान क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है। 

    फर्म ने 2024 में जोहो पेमेंट्स की शुरुआत की थी। इसके अलावा, फर्म अब अपनी भुगतान क्षमताओं संग्रह और बाजार निपटान के लिए वर्चुअल अकाउंट का भी विस्तार कर रही है।

    जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजीज के सीईओ और जोहो के फाइनेंस एवं संचालन विभाग के वैश्विक प्रमुख शिवरामकृष्णन ईश्वरन ने कहा कि, "हमने पिछले साल भुगतान क्षेत्र में प्रवेश किया। हम बिना किसी डिवाइस के ऑनलाइन भुगतान का समर्थन कर रहे थे। एक रणनीति के रूप में... हम एक क्षेत्र से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन विस्तार करते रहेंगे। यह हमारे लिए एक स्वाभाविक विस्तार है।" 

    ईश्वरन ने कहा कि जोहो ने भुगतान के लिए एक अलग बिजनेस यूनिट बनाई है, जो दर्शाता है कि यह फर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण अवसर है। 

    पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी जारी है, वित्त वर्ष 2024 में साल-दर-साल (YoY) लेन-देन की मात्रा में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2029 में तीन गुना बढ़ने की ओर अग्रसर है। 

    ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के व्यापारियों से जुड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार न केवल महानगरों और टियर-1 शहरों में, बल्कि टियर-2, टियर-3 और टियर-4 शहरों में भी हो रहा है। 

    वित्त वर्ष 2024 में क्यूआर कोड की सालाना बढ़ोतरी क्रमशः लगभग 30 प्रतिशत और 17 प्रतिशत से अधिक रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में इनोवेशन जैसे साउंडबॉक्स, व्यापारियों को क्रॉस-सेल और नवीन एक्टिवेशन रणनीतियों ने भी व्यापारियों द्वारा डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा दिया है।