UPI पर MDR से खत्म होगा फ्री ब्रोकरेज? Zerodha वाले नितिन कामथ की बड़ी चेतावनी, फ्री डिलीवरी ट्रेड पर क्या बोले?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में 15 अक्टूबर से UPI Transaction पर MDR (Merchant Discount Rate) लागू होगा। जिसके बाद डिजिटल पेमेंट के तौर तरीके काफी हद तक बदल जाएंगे। ऐसे में अब MDR को लेकर बिजनेस और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामथ (Nitin Kamath, Zerodha) ने भी इस नए फैसले को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और जीरोधा पर ब्रोकिंग को लेकर भी चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं कि नितिन कामथ ने क्या कहा।

15 अक्टूबर से क्या बदलने जा रहा है? 15 अक्टूबर से अगर आप किसी मर्चेंट (दुकानदार या बिजनेस) को ₹2000 से ज्यादा का डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो उस पर 0.4% का एमडीआर लगेगा। इसका असर ग्राहक पर नहीं होगा लेकिन मर्चेंट पर इसका पूरा-पूरा असर होगा।

क्या बोले नितिन कामथ? नितिन कामथ ने सरकार के इस नियम का पहले स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यूपीआई के बढ़ते चलन को देखते हुए, ये कभी न कभी होना ही था। उन्होंने आगे कि कहा कुछ ऐसे मामले हैं, जैसे इन्वेस्टिंग और ब्रोकिंग, जहां प्रस्तावित MDR स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूजर के द्वारा भेजा गया पैसा असल में ट्रांजैक्श न कह लाए।