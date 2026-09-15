UPI से कटने वाली SIP पर भी क्या लगेगा MDR चार्ज? 15 अक्टूबर से पहले जानना जरूरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। UPI MDR Charges on SIP: यूपीआई पेमेंट पर अब 15 अक्टूबर से MDR चार्ज लगेगा। यह चार्ज मर्चेंट्स को देना होगा। यानी सर्विस प्रोवाइडर ही इस चार्ज का वहन करेगा, न कि उपभोक्ता। अलग-अलग तरह की पेमेंट पर अलग-अलग एमडीआर चार्ज है। और 2 हजार रुपये तक की पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे में म्यूच्यूअल फंड में SIP के जरिए निवेश करने वालों के मन में सवाल है कि क्या UPI से पेमेंट करने पर एमडीआर चार्ज लगेगा या नहीं। आइए जानते हैं।

म्यूचुअल फंड की पेमेंट पर कितना MDR चार्ज? म्यूचुअल फंड की पेमेंट पर भी MDR चार्ज लगेगा। यानी अगर आप SIP करते हैं और उसकी पेमेंट यूपीआई के जरिए होती है तो उस पर भी MDR चार्ज लगेगा। और इस चार्ज का भुगतान म्यूचुअल फंड कंपनियां करेंगे।