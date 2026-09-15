Train Ticket UPI Charge: ट्रेन टिकट की पेमेंट UPI से करने पर कितना चार्ज देना होगा? NPCI ने कर दिया क्लियर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Train Ticket UPI Charge: UPI के जरिए 2 हजार रुपये से अधिक की पेमेंट करने पर अब चार्ज लगेगा। यह चार्ज 0.4% होगा। और अधिकतम 300 रुपये होगा। इससे ज्यादा चार्ज नहीं होगा। लेकिन 2000 हजार से कम की पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह 15 अक्टूबर से लागू होगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी किया था और आज यानी मंगलवार को NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने F&Q जारी किए हैं।

इसमें बताया गया है कि किस तरह की पेमेंट पर कितना चार्ज लगेगा। अब सवाल यह है कि आखिर रेल टिकट की पेमेंट अगर UPI के जरिए की जा रही है तो कितना चार्ज लगेगा? अगर आप भी ट्रेन यात्री हैं तो आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर ट्रेन टिकट की पेमेंट UPI से करने पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और इसे कौन देगा।

क्या UPI के जरिए ट्रेन टिकट की पेमेंट करने पर अधिक चार्ज देना होगा? सवाल यह है कि क्या UPI से पेमेंट करने पर आपका टिकट महंगा हो जाएगा? इसका जवाब है - नहीं। भले ही 2,000 रुपये से ज्यादा के रेलवे ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का MDR लगेगा, लेकिन यह चार्ज मर्चेंट (विक्रेता) देगा और इसे यात्री पर नहीं डाला जा सकता। यानी यात्री को टिकट बुक करने के लिए UPI से पेमेंट करने पर कोई आधिक चार्ज नहीं देना होगा। यह चार्ज इंडियन रेलवे देगा। यानी जो सेवा उपलब्ध करा रहा है, उसे ही MDR शुल्क देना होगा।



NPCI ने एफएक्यू में कहा, ''ढांचा सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता केवल निर्धारित कीमत का ही भुगतान करें। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 15 सितंबर को जारी अपने एफएक्यू में कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन के लिए रेलवे, दूरसंचार सेवाओं, बीमा और ईंधन सहित चुनिंदा व्यापारी श्रेणियों पर 5 रुपये का एक फ्लैट एमडीआर लागू होगा। कई अन्य पी2एम लेनदेन पर लागू 0.4 प्रतिशत के मानक एमडीआर के विपरीत, इन क्षेत्रों में एक निश्चित शुल्क होगा।

ट्रेन टिकट की पेमेंट UPI से करने पर कौन देगा चार्ज? अगर आप ट्रेन टिकट की पेमेंट UPI से करते हैं तो आपको चार्ज नहीं देना होगा। यह चार्ज इंडियन रेलवे देगा। अगर आप IRCTC से कर रहे हैं तो यह चार्ज IRCTC देगा।

मान लीजिए कि आपके ट्रेन टिकट की कीमत ₹3000 है और आप पेमेंट के लिए UPI चुनते हैं। नए नियमों के तहत, रेलवे मर्चेंट MDR के तौर पर ₹5 का पेमेंट करेगा। आपको अभी भी ₹3000 ही देने होंगे, न कि ₹3,005। इसमें जो 5 रुपये अधिक है उसका बोझ रेलवे खुद वहन करेगा।