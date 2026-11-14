क्या यस बैंक में सरकारी खातों से उड़ गए 32 करोड़? बैंक का कड़ा पलटवार, कहा - 'सब बकवास है! रिपोर्ट वापस लो'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को यस बैंक ने उस रिपोर्ट का कड़ा खंडन किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक को सरकारी खातों से जुड़े एक साइबर फ्रॉड में लगभग 3.4 मिलियन डॉलर (करीब 32 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है।

13 नवंबर को जारी एक स्पष्टीकरण में, यस बैंक ने कहा कि इसके सिस्टम सुरक्षित हैं, किसी भी सरकारी खाते पर कोई असर नहीं पड़ा है और किसी घटना के कारण बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।

दावा वापस लेने को कहा यह रेस्पॉन्स तब आया है जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यस बैंक में 3.4 मिलियन डॉलर के साइबर नुकसान के बाद भारत हाई अलर्ट पर है। दावा किया गया था कि यह घटना अक्टूबर 2026 के अंत में हुई थी। इन दावों को गलत बताते हुए, यस बैंक ने कहा कि यह रिपोर्ट असल स्थिति को नहीं दर्शाती है।

बैंक ने यह भी बताया कि उसने इस मामले को मीडिया हाउस (जिसने ये दावा किया) के सामने उठाया है, गलत तथ्यों की ओर इशारा किया है और उनसे अपनी रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहा है।