    सिर्फ एक मोबाइल और झटपट निकल जाएंगे ATM से पैसे, नहीं होगी डेबिट कार्ड की जरूरत, देखें पूरा प्रोसेस

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    आज एटीएम के जरिए 24 घंटे में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। अब आपको कैश निकालने के लिए बैंकों की लंबी लाइन में नहीं लगाना पड़ता। एटीएम से कैश निकालने के लिए वैसे तो एटीएम कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन अब बिना एटीएम कार्ड के मोबाइल के जरिए ही पैसे निकाल सकते हैं। 

    नई दिल्ली। आज लगभग हर गांव और शहर में एटीएम मशीन मौजूद है। कैश निकालने के लिए आपको बैंकों की लंबी लाइन में नहीं लगाना पड़ता। एटीएम से कैश निकालने के लिए वैसे तो एटीएम कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन अब बिना एटीएम कार्ड के मोबाइल के जरिए ही पैसे निकाल सकते हैं। 

    आपको एटीएम से कैश निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि आप मोबाइल के जरिए एटीएम से कैश कैसे निकाल सकते हैं।

    मोबाइल फोन के जरिए कैसे निकाले पैसे?

    अगर आप मोबाइल फोन के जरिए एटीएम मशीन से कैश निकालना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको अपने घर के पास स्थित एटीएम मशीन पर जाना होगा।

    स्टेप 2- अब यहां आपको दिए गए ऑप्शन में से QR Cash या स्कैनर का ऑप्शन ढूंढना होगा। 

    स्टेप 3- अब इस स्कैनर को अपने किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर लें।

    स्टेप 4- इसके बाद आप से अमाउंट पूछा जाएगा, आपको जितना अमाउंट निकालना है, उसे दर्ज करें। 

    स्टेप 5- फिर आपको यूपीआई पिन दर्ज करना होगा। ये पिन वहीं है, जो आप अपने यूपीआई पेमेंट करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। 

    स्टेप 6- अंत में आपको एटीएम से आए कैश कलेक्ट कर लें। 

    बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं काम?

    आज भी कई जरूरी काम के लिए हमें बैंक जाने की जरूरत होती है। लेकिन बैंक से जुड़े कुछ ऐसे काम भी है, जो घर बैठे ऑनलाइन आसानी से हो जाते हैं। आज आप बिना चेक दिए, किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।

    आज हम चंद मिनटों में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक से जुड़ी कई सर्विस उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। कैश के लिए आप घर के पास मौजूद एटीएम मशीन का उपयोग कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन तक मुफ्त है।



     

     