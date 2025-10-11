Wintrack Row: कस्टम के भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा कदम, जांच पूरी होने तक आरोपी अधिकारी को हटाया; पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली। Wintrack row: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने मेसर्स विंट्रैक इंक ( Wintrack Inc ) द्वारा चेन्नई सीमा शुल्क में अनियमितताओं के आरोपों के बाद गहन जांच की घोषणा की है। एक्स पर एक बयान में, सीबीआईसी ने राजस्व विभाग से एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की पुष्टि की, जिसे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने का काम सौंपा गया है। जांच पूरी होने तक आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है।

प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, सीबीआईसी ने कहा कि सतर्कता जांच शुरू की जाएगी, जिसके पूरा होने का लक्ष्य 4-6 सप्ताह है।

The Central Board of Indirect Taxes and Customs @cbic_india has received the factual enquiry report from the Department of Revenue (DoR), which was mandated to undertake a fair, transparent and fact-based enquiry into the allegations made by M/s Wintrack Inc. regarding alleged… — CBIC (@cbic_india) October 11, 2025

जांच रिपोर्ट में आयातक के एजेंटों और बिचौलियों द्वारा संभावित धोखाधड़ी और ठगी की भी चिंता जताई गई है। परिणामस्वरूप, सीबीआईसी ने कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन, 2018 के नियम 16 के तहत मामले में शामिल कस्टम्स ब्रोकर एजेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, इसमें शामिल अनधिकृत बिचौलियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

सीमा शुल्क संचालन व्यवस्था में होगा बदलाव

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क संचालन में सुधार के उद्देश्य से कई सुधारात्मक कार्रवाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत की। निम्नलिखित उपायों को लागू करने के लिए सदस्य (सीमा शुल्क) की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है: