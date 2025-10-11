Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Wintrack Row: कस्टम के भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा कदम, जांच पूरी होने तक आरोपी अधिकारी को हटाया; पढ़ें पूरी खबर

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    Wintrack row: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विंट्रैक इंक से जुड़े चेन्नई सीमा शुल्क में अनियमितताओं की जांच शुरू की है। राजस्व विभाग से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मांगी गई है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष जांच करना है। जांच पूरी होने तक आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Wintrack Row: भ्रष्टाचार पर सरकार की कड़ी कार्रवाई, अधिकारी निलंबित; CBIC ने शुरू की जांच

    नई दिल्ली। Wintrack row: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने मेसर्स विंट्रैक इंक (Wintrack Inc) द्वारा चेन्नई सीमा शुल्क में अनियमितताओं के आरोपों के बाद गहन जांच की घोषणा की है। एक्स पर एक बयान में, सीबीआईसी ने राजस्व विभाग से एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की पुष्टि की, जिसे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने का काम सौंपा गया है। जांच पूरी होने तक आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, सीबीआईसी ने कहा कि सतर्कता जांच शुरू की जाएगी, जिसके पूरा होने का लक्ष्य 4-6 सप्ताह है। 

    जांच रिपोर्ट में आयातक के एजेंटों और बिचौलियों द्वारा संभावित धोखाधड़ी और ठगी की भी चिंता जताई गई है। परिणामस्वरूप, सीबीआईसी ने कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन, 2018 के नियम 16 के तहत मामले में शामिल कस्टम्स ब्रोकर एजेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, इसमें शामिल अनधिकृत बिचौलियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

    सीमा शुल्क संचालन व्यवस्था में होगा बदलाव

    सीबीआईसी ने सीमा शुल्क संचालन में सुधार के उद्देश्य से कई सुधारात्मक कार्रवाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत की। निम्नलिखित उपायों को लागू करने के लिए सदस्य (सीमा शुल्क) की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है:

    • लंबित मामलों की व्यापक समीक्षा, ताकि विनियमों का सुसंगत, पारदर्शी और कानूनी रूप से सटीक अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, विशेष रूप से एमएसएमई और लघु-स्तरीय आयातकों के लिए।
    • अधिकार के दुरुपयोग से सुरक्षा और शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रतिशोध न हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि निष्पक्ष और त्वरित समाधान के लिए कड़ी निगरानी की जाए।
    • अधिकारियों और आवेदकों की पूर्ण गुमनामी बनाए रखने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत, प्रक्रियाओं में गोपनीयता सुनिश्चित करना।
    • सीमा शुल्क स्थानों तक पहुँच प्रतिबंधों का सख्त प्रवर्तन, केवल अधिकृत कस्टम हाउस एजेंटों (सीएचए) को अनुमति।
    • नियमित निगरानी और समीक्षा के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणालियों को बेहतर बनाना।
    • प्रासंगिक सीमा शुल्क पोर्टलों के माध्यम से कार्रवाई के अद्यतनों का सार्वजनिक प्रकटीकरण।

    ये उपाय सीमा शुल्क प्रशासन के भीतर सत्यनिष्ठा बनाए रखने, परिचालन पारदर्शिता बढ़ाने और सुचारू व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

    यह भी पढ़ें- कस्टम ऑफिसर्स की घूसखोरी से तंग कंपनी ने बंद किया अपना बिजनेस, वित्त मंत्रालय ने बैठाई जांच