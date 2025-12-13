क्या क्रिप्टोकरेंसी होगा बैन? RBI के डिप्टी गवर्नर ने कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी न तो मुद्रा (Currency) है और न ही किसी तरह की वित्तीय संपत्ति है। यह सिर्फ कोड का एक टुकड़ा है। क्रिप्टोकरेंसी पर यह कड़ा रुख कोई और नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने कही है। उनका कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी की कोई आंतरिक (इन्ट्रिंसिक) वैल्यू नहीं है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए रबी शंकर ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी में पैसे के मूलभूत गुण ही मौजूद नहीं हैं। क्रिप्टोकरेंसी के पीछे न तो किसी जारीकर्ता की गारंटी है, न ही पेमेंट का कोई वादा है। इसकी कीमत पूरी तरह अटकलों पर आधारित है।

क्या क्रिप्टोकरेंसी में करेंसी जैसी कोई खासियत है? RBI डिप्टी गवर्नर ने साफ तौर बताया कि पारंपरिक करेंसी या बैंक जमा किसी भरोसेमंद जारीकर्ता के वादे पर आधारित होते हैं और उनकी विश्वसनीयता होती है जो उन्हें समर्थन देती है। वहीं क्रिप्टोकरेंसी ऐसी कोई खासियत नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी के पैसे की परिभाषा को बदलने का दावा सही नहीं है।

क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग जुहां है? रबी शंकर ने कहा क्रिप्टो ट्रेडिंग और रियल-मनी गेमिंग पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बिना समर्थन वाली क्रिप्टोकरेंसी गणितीय विज्ञान के दांवों पर आधारित पूरी तरह से जुआ है। उनका कहना था कि क्रिप्टो ट्रेडर्स किसी घटना या खबर के आधार पर सिर्फ कीमतों में उतार-चढ़ाव पर दांव लगाते हैं।