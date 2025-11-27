Language
    Super.Money आज भारत के टॉप 5 UPI ऐप्स में क्यों शामिल है, ये हैं 5 बड़ी वजह

    By Branded DeskEdited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    सुपर.मनी यूपीआई सिर्फ एक साल में पूरे भारत में लाखों लोगों ने पसंद किया है, खासकर युवा लोगों ने। यह ऐप समझदारी से खर्च करने और ज़्यादा बचत करने में मदद करने के एक सरल विचार के साथ बनाया गया है।

    नई दिल्ली। सुपर.मनी (super.money) यूपीआई लोगों को समझदारी से खर्च करने और ज़्यादा बचत करने में मदद करने के एक सरल विचार के साथ बनाया गया है। सिर्फ एक साल में, इस ऐप को पूरे भारत में लाखों लोगों ने पसंद किया है, खासकर युवा लोगों ने।

    ये 5 कारण बताते हैं कि super.money इतनी जल्दी लाखों लोगों की पहली पसंद क्यों बन गया है।

    रोज़–रोज़ के यूपीआई पेमेंट पर तुरंत कैशबैक

    सुपर.मनी एकमात्र ऐप है जो सच में तुरंत कैशबैक देता है, और वह सीधे बैंक खाते में आता है। बाकी कई ऐप सिर्फ कॉइन, कूपन या पॉइंट देते हैं, लेकिन super.money हर पेमेंट पर असली फायदा देता है। इसीलिए इसका कैशबैक बेहतरीन और सबसे स्पष्ट माना जाता है।

    नए लोगों के लिए बना — सिर्फ ₹100 में क्रेडिट कार्ड

    super.money सिर्फ ₹100 में क्रेडिट कार्ड देता है, जिससे लोग आसानी से क्रेडिट शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पुरानी या बड़ी फाइनेंशियल हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। इससे स्टूडेंट्स और पहली बार क्रेडिट लेने वाले लोग भी बिना परेशानी के क्रेडिट ले पाते हैं। वर्ष 2025 में सुपर.मनी भारत में सबसे ज़्यादा सिक्योर क्रेडिट कार्ड देने वाला ऐप बन गया है। अब तक 1.8 मिलियन से ज़्यादा रुपे कार्ड UPI से जुड़े हैं, और हर महीने 8 मिलियन से ज़्यादा पेमेंट रुपे कार्ड से हो रहे हैं। 

     
     
     
    भरोसे पर बना हुआ ऐप

    super.money पूरी तरह भरोसे और सुरक्षा वाला ऐप है। यह Axis Bank और Kotak 811 जैसे बड़े बैंकों के साथ काम करता है, ताकि हर पेमेंट सुरक्षित और सही तरीके से हो सके। इसलिए लोग super.money पर पूरी तरह भरोसा करके पेमेंट करते हैं।

    तेज़ और भरोसेमंद ऐप

    यह ऐप बहुत तेज़ और भरोसेमंद है। इसका UPI सिस्टम पीक आवर्स में भी पेमेंट जल्दी कर देता है। इसलिए पेमेंट तुरंत, आसान और बिना टेंशन के हो जाता है।

    नया और मॉडर्न – जेन Z के लिए एकदम सही ऐप

    super.money को नए और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। इसका स्पष्ट और आसान लुक ऐप को बहुत सरल, मॉडर्न और मज़ेदार बनाता है। यह भारी और भरे हुए दूसरे पेमेंट ऐप्स से बिल्कुल अलग है। यह ऐप पहली बार ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए भी बहुत आसान है। इसमें “मीम” वाला रेफ़रल फीचर भी है, जो और किसी ऐप में नहीं मिलता इसलिए यह और भी खास बन जाता है।

    नोट: यह आर्टिकल ब्रांड डेस्क द्वारा लिखा गया है।

    (Disclaimer:- इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और जागरण न्यू मीडिया कंपनी के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। इसमें दिया गया कॉन्टेंट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। जागरण न्यू मीडिया कंपनी जानकारी की सटीकता की गारंटी नहीं देती है और किसी भी वित्तीय परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। सभी निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं।)

