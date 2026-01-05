ये शख्स है भारत का क्रेन किंग, हुनर ऐसा कि कहीं भी बना कर खड़ा कर देता है विशालकाय मशीन

नई दिल्ली। भारत के औद्योगिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपनियां नहीं बनाते, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल देते हैं। उन्हीं में से एक विजय अग्रवाल हैं।जिन्होंने भारत को क्रेन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया।

करीब 30 साल पहले, 47 वर्ष की उम्र में, जब ज्यादातर लोग सुरक्षित भविष्य की ओर देख रहे होते हैं तब विजय अग्रवाल ने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाया। न पूंजी थी, न सुविधाएं सिर्फ अनुभव, आत्मविश्वास और मशीनों से अटूट प्रेम हुआ। एक उजाड़ जमीन, खुले आसमान के नीचे, उन्होंने अपनी पहली क्रेन बनानी शुरू की।

लगभग 600 छोटे-बड़े पुर्जों को जोड़कर, महीनों की मेहनत के बाद पहली क्रेन तैयार हुई। यही वह क्षण था, जब भारत की सबसे बड़ी क्रेन कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (ACE) की नींव पड़ी। विजय अग्रवाल हमेशा कहते रहे कि ''मैं सड़क के बीच में भी क्रेन बना सकता हूं।'' यह कोई घमंड नहीं था, बल्कि कौशल पर भरोसा था। उनके लिए हाथों से काम करना ही असली शिक्षा थी। दिन-रात काम करते हुए जो हुनर विकसित हुआ, वही समय के साथ कला में बदल गया।

इस साहसिक सफर में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनीं उनकी जीवनसाथी मोना अग्रवाल। जब आर्थिक हालात कठिन थे, बच्चों की पढ़ाई और बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी थी, तब मोना ने बिना किसी शर्त उनका साथ दिया। मोना अग्रवाल ने कहा कि, ''छह महीने तक मैं पैसे नहीं मांगूंगी, परिवार संभाल लूंगी तुम अपना सपना पूरा करो।''

कैसे कानूनी लड़ाइयों से नहीं मानी हार? ACE की शुरुआत आसान नहीं थी। बड़ी कंपनियों ने कानूनी लड़ाइयां लड़ीं, दबाव बनाया, लेकिन विजय अग्रवाल झुके नहीं। यही जज्बा ACE को लगातार आगे ले जाता रहा। कानूनी लड़ाइयों के बीच भी उत्पादन नहीं रुका और यहीं से ACE ने बाजार में बढ़त बनानी शुरू की।

टावर क्रेन क्रांति जब भारत टावर क्रेन आयात करने पर करोड़ों खर्च कर रहा था, ACE ने आयात की आधी कीमत पर देश में ही टावर क्रेन बनाई। इससे निर्माण उद्योग में क्रांति आ गई। आज ACE टावर क्रेन सेगमेंट में देश की सबसे बड़ी कंपनी है और 37 देशों में उसके उत्पाद इस्तेमाल हो रहे हैं। विजय अग्रवाल ने बैंकों और NBFCs को प्रेरित कर उन्होंने क्रेन ऑपरेटर्स को लोन दिलवाया।