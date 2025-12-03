कौन है वो ज्वैलर जिसके बनाए नेकलेस 20 साल से पहन रहीं नीता अंबानी, डिजाइन बनाने वाले की आज भी करती हैं तारीफ

नई दिल्ली। नीता अंबानी से जुड़े एक दिलचस्प किस्से का खुलासा हुआ है। नीता अंबानी करीब 15-20 साल पहले एक ऐसा नेकलेस खरीदा था जिसे वह आज भी पहनती हैं। वह इस निकलेस को बनाने वाले ज्वैलर्स के परिवार को आज भी गिफ्ट भेजती हैं। चलिए इस हार की दिलचस्प कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

बेंगलुरु के प्रतीभा ज्वैलर्स (Pratibha Jewellers) के मैनेजिंग पार्टनर शरत कुमार ने जस्ट कुरियस पॉडकास्ट पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 15–20 साल पहले रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पहली बार उनके परिवार की दुकान आई थीं और तभी से यह रिश्ता खास बन गया।

कैसे शुरू हुआ कनेक्शन? शरत कुमार ने बताया कि नीता अंबानी का प्रतिभा ज्वैलर्स से जुड़ाव उनके भतीजे की वजह से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे भाई के बेटे के कुछ कनेक्शन थे। उसी के जरिए उनकी एक बार मुलाकात हुई। जब नीता अंबानी बेंगलुरु आईं, तो वे हमारे रिचमंड सर्कल वाले शोरूम में आईं थी।

कुमार ने बताया कि वह मुलाकात इतनी यादगार रही कि नीता अंबानी आज भी इसे याद रखती हैं। तभी से, हर साल वह दीवाली पर शुभकामनाएं और एक संदेश भेजती हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें अभी भी Pratibha Jewellers याद है।

क्या है इस नेकलेस में खास नीता अंबानी के लिए बनाए गए इस नेकलेस का नाम गुट्टापूसालु नेकलेस है। यह डिजाइन आगे से जितनी भव्य है, उतनी ही बारीकी इसके पीछे की तरफ भी है। इसमें सभी तरह के मोटिफ का इस्तेमाल होता है। इसमें केम्पू (रूबी), एमरल्ड और पोल्की शामिल है। इस नेकलेस में पहले बुजुर्ग जिस तरह रागटे और जड़ा बिलाई पहनते थे, उन्हें जोड़कर एक प्लेट जैसा डिजाइन बनाया गया। इसे मंदिर शैली (Temple Jewellery) कहते हैं।”

नीता अंबानी की खास जड़ा (चोटी) नीता अंबानी के लिए बनाई गई ‘जड़ा’ में गोलाकार टुकड़ों को जोड़कर एक अनोखा डिजाइन तैयार किया गया था। इनमें बर्मा रूबी, कोलंबियन एमरल्ड और रोज कट डायमंड लगाए गए थे, जो इसे एक बेजोड़ पीस बनाते हैं।