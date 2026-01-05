Language
    कुमार मंगलम बिड़ला के जीजा कौन हैं? बजाज परिवार से है ये नाता, बेशुमार दौलत के मालिक

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:51 PM (IST)

    कुमार मंगलम बिड़ला और बजाज परिवार के बीच क्या रिश्ता है। कुमार मंगलम बिड़ला की बहन वासवदत्ता बजाज की शादी बजाज समूह के चेयरमैन कुशाग्र बजाज से हुई है, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नई दिल्ली। देश में कई बिजनेस घराने हैं। इनमें बिड़ला-बजाज ग्रुप का नाम हर जुबान पर होता है। लेकिन लोग इनके परिवार के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसे में आज हम आपको आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन का बजाज ग्रुप से कौन-सा रिश्ता है हम इसके बारे में बताएंगे।

    कुमार मंगलम बिड़ला और वासवदत्ता बजाज का क्या रिश्ता

    वासवदत्ता बजाज, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बहन हैं। उनकी शादी कुशाग्र बजाज से हुई है। जो बजाज समूह के चेयरमैन हैं। यानी कुमार मंगलम बिड़ला के जीजा कुशाग्र बजाज हैं। इस तरह वासवदत्ता बजाज की शादी भारत के दो बड़े बिजनेमैन घराने को एक साथ लाती है। वासवदत्ता बजाज और कुशाग्र बजाज के तीन बच्चे हैं। एक बेटी आनंदमयी बजाज (22), दो बेटे युगदिकृत (20) और विश्वरूप (17) हैं। युगदिकृत वर्तमान में डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि विश्वरूप, एचआर कॉलेज के छात्र हैं और पोलो चैंपियन हैं। कुशाग्र बजाज की बेटी आनंदमयी ने बजाज समूह में जनरल मैनेजर (स्ट्रैटजी) के रूप में कार्यभार संभाला है। वह समूह के रणनीति विभाग में काम करेंगी।

    कुशाग्र बजाज कौन हैं?

    कुशाग्र बजाज के पिता शिशिर बजाज हैं , जो दिवंगत राहुल बजाज के छोटे भाई हैं। यानी कुशाग्र राहुल बजाज के भतीजे हैं। कुशाग्र एन बजाज 2.5 अरब डॉलर के क्लासिफाइड बजाज समूह के प्रमोटर और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी चीनी, इथेनॉल, बिजली और एफएमसीजी व्यवसायों में प्रमुख हिस्सेदारी है। उन्होंने कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीति दर्शन और वित्त में बीएससी और नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय (शिकागो) से मार्केटिंग में एमएससी की उपाधि प्राप्त की है।

    कुमार मंगलम बिड़ला

    कुमार मंगलम बिड़ला मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक के चेयरमैन हैं। आज (Kumar Mangalam Birla Net worth) कुमार मंगलम बिड़ला की नेटवर्थ 21.8 बिलियन डॉलर (करीब 1.97 लाख करोड़ रुपये) है। कुमार मंगलम की वाइफ का नाम नीरजा बिड़ला है। उनके तीन बच्चे हैं। बेटी अनन्या बिड़ला, जो संगीतकार और उद्यमी हैं। बेटा आर्यमन विक्रम बिड़ला और बेटी अद्वैतेशा बिड़ला हैं।

