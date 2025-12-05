Simone Tata कौन थीं? Lakme, Trent जैसे बड़े ब्रांड को दिलाई सक्सेस; 95 साल की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली। नोएल टाटा की मां और टाटा ग्रुप की पूर्व चेयरमैन सिमोन टाटा (Simone Tata Passes Away) का निधन हो गया है। उनकी उम्र 95 साल थी। उनका आज शुक्रवार सुबह निधन हो गया। सिमोन टाटा लंबी बीमारी से ग्रस्त थी। दुबई के किंग्स अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें इस अगस्त के शुरू में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया था।

रतन टाटा (Ratan Tata Stepmother) की सौतेली मां टाटा के परिवार में उनके पुत्र नोएल , उनकी पत्नी आलू मिस्त्री और पोते-पोतियां नेविल, माया और लिआ हैं। उन्होंने अपने जीवन की कई चुनौतियों का सामना किया। वह टाटा ग्रुप में एक मजबूत विरासत छोड़ गई हैं, जिन्होंने 1990 के दशक में हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचे जाने से पहले, लक्मे के शुरुआती दशकों में उसका मार्गदर्शन किया था।

टाटा समूह की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "उन्हें भारत के अग्रणी कॉस्मेटिक ब्रांड के रूप में लैक्मे के विकास में उनके योगदान और वेस्टसाइड श्रृंखला के साथ फैशन रिटेल की नींव रखने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने सर रतन टाटा संस्थान सहित कई परोपकारी संगठनों के कार्यों का मार्गदर्शन भी किया।"