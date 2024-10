Featured story

क्या होती है नो-कॉस्ट EMI? फेस्टिव सीजन में कैसे उठाएं इसका लाभ

What is No Cost EMI इन दिनों शॉपिंग मॉल से लेकर Amazon Flipkart Jio Mart Myntra जैसे ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पर फेस्टिव सीजन की धूम है। शॉपिंग प्लेटफॉर्म ग्राहकों को लुभाने के लिए बेहतरीन ऑफर दे रहे हैं। ग्राहकों को सबसे अधिक लुभा रहा नो-कॉस्ट ईएमआई। आइए जानते हैं कि नो-कॉस्ट ईएमआई क्या है और इसका लाभ उठाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

नो-कॉस्ट EMI में आपको बिना ब्याज के EMI पर पैसे देने की सुविधा मिलती है।