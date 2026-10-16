Varanasi Per Capita Income: जहां से सांसद हैं PM मोदी वहां की प्रति व्यक्ति आय कितनी, अयोध्या से ज्यादा या कम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।Varanasi Per Capita Income: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद है। वह लगातार 2014 से इस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। यह शहर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहां हर साल 10 से 15 करोड़ सैलानी आते हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख जरिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह शहर कितना अमीर है?

कितनी है वाराणसी की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं सांख्य विभाग के अनुसार वाराणसी की प्रति व्यक्ति आय 114685 रुपये है। यह डेटा वित्त वर्ष 2024-25 का है और नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (NDDP) पर आधारित है।